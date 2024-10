Comparte

El delantero uruguayo Agustín Canobbio se cuadró con Luis Suárez, quien apuntó contra el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, y reveló un episodio que tuvo con el DT.

“Hubo mucha falta de respeto constante. Me ninguneó delante de todos… Y yo soy muy respetuoso en todo mi andar, pero llegó un punto en que estallé”, dijo el atacante que milita en Atlético Paranaense en conversación con Carve Deportiva.

“Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, agregó.

El ariete reveló que “en 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: Me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”.

“En un video análisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien”, añadió.

Por último, Canobbio señaló que “Faltaban dos semanas y medias para el primer partido de la Copa América y ya él tenía su grupo, porque separaba seis, siete jugadores y hablaba con ese grupo y nos dejaba a nosotros afuera mirando cómo hablaba con ellos. Firmo todo lo que dijo Luis. Es verdad y dijo todo. Y en base a eso, acá estoy, mirándolo de afuera y sintiéndome decepcionado porque hice un trabajo especial para la Copa América y ver que todo eso se derrumbó antes, fue duro”.