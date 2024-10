Comparte

Víctor Dávila adelantó el partido ante Brasil y confía en que la Selección Chilena podrá revertir el mal presente. El jugador del América de México mantiene la fe intacta para avanzar en la tabla de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa Davíla indicó que “tenemos la piezas para enfrentar a Brasil. Tenemos los jugadores y la calidad, y no tengo duda que será difícil, pero estamos preparados“.

“Uno confía en los compañeros, sabemos los jugadores que somos, y en cualquier momento se abrirá el arco, y los goles van a venir”, sostuvo el ex futbolista del CSKA de Moscú.

El formado en Huachipato se refirió a los dichos de Arturo Vidal y señaló que “todos sabemos lo que es Vidal y la calidad de jugador que es. Todos tienen su opinión y cada uno está abierto a pensar lo que quiera“.

“Si a alguien le parece que son los jugadores ideales o no, nosotros no estamos para debatir eso, sino que estamos enfocados en lo que podemos hacer ante Brasil”, agregó.

Dávila confía en que La Roja se puede parar frente a frente con Brasil y que es una gran chance “para mostrar la unión de equipo, buscar los tres puntos y estar en una posición más favorable”.

Además, el jugador mostró su apoyo a Ricardo Gareca: “En gustos no hay nada escrito. Es un cuerpo técnico calificado y por algo está en la selección. Estamos todos en el mismo barco y si las cosas no salen, no es sólo porque el cuerpo técnico tenga la culpa. Somos todos“.