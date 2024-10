Comparte

El tenista estadounidense Frances Tiafoe emitió una disculpa pública luego de protagonizar una acalorada discusión con el árbitro tras su derrota en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Shanghai. Durante el encuentro, Tiafoe perdió el control y gritó “¡Que te jodan!” al juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, lo que generó críticas y controversia en el circuito tenístico.

El incidente ocurrió durante su derrota frente al ruso Roman Safiullin. Tiafoe, visiblemente molesto por una advertencia del árbitro por pérdida de tiempo, explotó cuando se le anuló un primer saque en el tie break con el marcador igualado a 5-5. “¡Tres putas horas y me haces esto! ¿Por qué? ¡Me has jodido el partido!”, le reclamó al juez de manera vehemente. Tras el partido, el estadounidense se negó a estrechar la mano de Pinoargote, intensificando aún más la polémica.

Tiafoe pide disculpas en redes sociales

Horas después del incidente, Tiafoe recurrió a su cuenta de Instagram para disculparse por su comportamiento. En su mensaje, reconoció que dejó que la frustración lo controlara y que su reacción no fue la adecuada: “Pido disculpas de verdad por la forma en la que actué. Yo no soy así y no es así como quiero tratar a la gente. Dejé que la frustración me dominase en el fragor del momento y estoy extremadamente decepcionado con cómo llevé la situación”, expresó el tenista.

Tiafoe también destacó que su actitud no fue aceptable y se comprometió a mejorar. “No es un comportamiento aceptable, y quiero disculparme con el juez de silla, el torneo y los aficionados. Mejoraré por todos vosotros”, añadió, mostrando su intención de aprender de lo ocurrido.

Un momento de frustración en una intensa batalla

La frustración de Frances Tiafoe en el partido contra Safiullin reflejó la intensidad de un encuentro que duró más de tres horas. El estadounidense, conocido por su carisma dentro y fuera de la cancha, se dejó llevar por la tensión del momento, lo que resultó en una reacción que él mismo calificó como inapropiada.

Este episodio ha puesto en el centro de atención el comportamiento de los jugadores en momentos críticos, pero Tiafoe, quien suele ser admirado por su actitud positiva, ha sido claro en sus disculpas y en su deseo de corregir sus errores.