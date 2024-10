Comparte

Javier Correa ha sido uno de los puntos altos de Colo-Colo en los últimos partidos del Campeonato Nacional. El delantero argentino ha convertido dos goles en los últimos dos partidos y ha sido clave en que el Cacique se mantenga firme en la lucha por el título.

En conversación con En Cancha, el ariete analizó su presente en los albos y aseguró que son los principales candidatos a quedarse con el título.

“En Colo-Colo se vive en una sintonía especial. No es un club normal. Leí que los hinchas de Colo Colo son los más locos y ahora que lo vivo es verdad. Se vive una pasión y una efervescencia distinta, es como que el ambiente hierve todo el tiempo”, dijo.

Correa reconoció que en su arribo al país “estuve cagado también, porque cuando llegué al aeropuerto parece que había arribado una estrella de rock. Lleno de gente, periodistas y a mí nunca me había tocado vivir algo así, porque yo vengo de abajo y todo era nuevo. Me tocó ir a clubes grandes, y no sé si ningunear es la palabra, pero no me dieron tanta bola porque no era de nombre. Por ejemplo, en Racing no me estaba esperando nadie. En Estudiantes, equipo grande, cuatro Libertadores, y era un jugador más también”.

“Gente me esperaba en el aeropuerto para pedirme autógrafos y fotos. Después, el equipo va a Calama y hay 10 mil personas; te vas a Puerto Montt, y lo mismo. Imagínate que los hoteles tienen que hacer una seguridad especial cada vez que vamos nosotros, y ya hay varios que no nos quieren alojar más, ja. Es genial lo que pasa, vivirlo de dentro es muy lindo. Ya no me asusta, pero los primeros días sí. No puedo hablar de cómo es en otros clubes, pero lo de acá me sorprende”, agregó.

Lucha por el título

El delantero que cuenta con tres goles, también tuvo palabras para los duelos ante Huachipato y Unión La Calera, los que deberán enfrentar sin cuatro nominados a la selección chilena.

“Se podría haber postergado mucho más y que el torneo termine el 30 de noviembre, total después no hay más partidos, pero no sé si eso ya estaba definido así. Pero bueno, no hay lamentos, nos toca afrontarlo así. Estamos en un club grande y cualquiera puede jugar, todos se entrenan de la misma manera. Obviamente que tenemos todos distintas características, pero los que entren tienen que estar preparados siempre. Si no, no puedes estar en Colo-Colo”, señaló.

“Desde que arranca el campeonato que Colo-Colo es el candidato (a ser campeón). No hay otro resultado que le sirva al club. Tú te levantas y no te dicen qué bien jugaste, no. Yo me cruzo gente en la calle y me dicen que tenemos que salir… advirtiéndome con el dedo incluso. No me recalcan el golazo que hice”, cerró.