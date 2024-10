La empresa de bebidas energéticas Red Bull logró un fichaje de gran calibre para su proyecto futbolístico a nivel global. Jürgen Klopp, reconocido por su destacada carrera como técnico de clubes como Borussia Dortmund y Liverpool, firmó como el nuevo Global Head of Soccer a partir del 1 de enero de 2025. Klopp estará encargado de liderar la estrategia futbolística de los cinco clubes que la firma posee alrededor del mundo.

En este rol, Klopp no se involucrará en las operaciones diarias de los equipos, pero sí estará enfocado en aspectos estratégicos clave. Desde la empresa han explicado que “Klopp no participará en las operaciones diarias de los clubes, sino que se centrará en apoyar a los directores deportivos para promover la filosofía de Red Bull”. Su labor incluirá el apoyo en la búsqueda de talentos y el desarrollo de los entrenadores, utilizando su vasta red de contactos.

Klopp, quien tomó un receso tras dejar el Liverpool, se mostró emocionado por este nuevo desafío: “Después de casi 25 años al margen, no podría estar más emocionado de involucrarme en un proyecto como este. El rol puede haber cambiado, pero no mi pasión por el fútbol y la gente que hace que el juego sea lo que es”, aseguró el técnico alemán.

Klopp trabajará en estrecha colaboración con los clubes de Red Bull, que incluyen al RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino, y el FC Liefering. En su nuevo puesto, se encargará de supervisar y mejorar los procesos de formación de jugadores y entrenadores, así como de potenciar la detección de talentos.

El propio Klopp resaltó que su papel será más de mentor que de entrenador activo, lo que refleja su evolución en el mundo del fútbol: “Veo mi papel principalmente como un mentor para los entrenadores y la gerencia de los clubes Red Bull, pero en última instancia, soy parte de una organización que es única, innovadora y con visión de futuro”, afirmó el alemán.

Además, Klopp destaca la oportunidad que representa este nuevo reto para integrar conocimientos y experiencias de otros deportes y sectores. “Juntos podemos descubrir lo que es posible. Hay muchas formas en las que podemos hacer esto utilizando el conocimiento y la experiencia de élite que posee Red Bull”, expresó con optimismo.

El nombramiento de Klopp ha causado gran sorpresa en el ámbito futbolístico, ya que muchos esperaban que su regreso al deporte fuera en un rol más tradicional como técnico en los banquillos. Sin embargo, el alemán ha decidido dar un giro inesperado a su carrera al optar por una función estratégica global.

Red Bull, conocida por su capacidad para detectar y desarrollar talento, ha sido responsable de éxitos recientes como el caso de Dominik Szoboszlai, quien pasó de Red Bull Salzburg a Leipzig, y luego fue vendido al Liverpool por 70 millones de euros. Con la llegada de Klopp, la firma busca consolidar su filosofía innovadora y seguir liderando el desarrollo del fútbol a nivel mundial.

