Comparte

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, aclaró sus declaraciones respecto al jugador que no le respondió un llamado y se refirió a los dichos de Arturo Vidal en su contra.

“Hablé de un jugador en particular, pero no es una crítica, son situaciones en que uno tiene que respetar, pero no tengo nada en particular”, dijo en conferencia de prensa.

“Con todos los jugadores con los que he hablado, inclusive Vidal, tuve la claridad de decirles que no acostumbro a asegurar continuidad, no acostumbro a comprometerme con que van a jugar, no prometo que van a ser convocados, y si les interesa o no la selección”, añadió.

“Todos, con unanimidad, me respondieron que les interesa estar en la selección, así textual, simplemente hubo un muchacho al que respeto, que por la situación que le tocaba atravesar, prefirió no hablar conmigo, pero fue una situación que me llamó la atención”, insistió.

Respecto al futbolista que no respondió su llamado, el Tigre apuntó que “no tengo una crítica hacia él ni algo personal, se dio una circunstancia en la que evidentemente está en su derecho, es su decisión, simplemente es eso, no quiero ahondar en detalles que no tienen nada que ver, que no se torne como una crítica”.

Responde al King

Respecto a los dichos de Arturo Vidal, Gareca indicó que “sé que no está de acuerdo en muchas cosas, o sea no me han llegado otras críticas, de otros muchachos que por ahí la hacen o ustedes están en conocimiento”.