Comparte

Pablo Quintanilla tuvo que retirarse de manera abrupta del Rally de Marruecos 2024, última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, luego de sufrir un accidente durante la cuarta etapa, disputada este jueves 10 de octubre en Mengoub. El piloto chileno, que venía peleando por los primeros lugares, se encontraba en el segundo puesto de la competencia cuando una caída lo dejó fuera de carrera.

El accidente ocurrió en el kilómetro 59 de la etapa, donde Quintanilla se vio afectado por la posición del sol y no pudo ver una roca en una curva, lo que provocó su caída. Aunque no sufrió lesiones graves, los daños en su moto, especialmente en el sistema de navegación, le impidieron continuar en la competencia.

“Lamentablemente quedé fuera del Rally. Cerca del kilómetro 50, venía con el sol de frente y no vi una roca en una curva. Sufrí una caída que me dañó el codo y la moto. Es parte de la competencia, lo bueno es que no tengo huesos rotos y podré seguir preparándome al 100% para el Dakar”, explicó Pablo Quintanilla tras el accidente.

Pese a mostrar un gran rendimiento en Marruecos, esta caída marca el final de la participación del piloto del Monster Energy Honda Team en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country 2024, una temporada en la que enfrentó varias complicaciones que le impidieron pelear por los primeros lugares.

Ahora, Quintanilla enfocará sus esfuerzos en la preparación para el Dakar 2025, el gran objetivo de su temporada, donde buscará reponerse de los desafíos que enfrentó este año y aspirar nuevamente a los primeros puestos.