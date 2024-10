Comparte

En el Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se refirió a los dichos de Ricardo Gareca, donde cuestionó que haya ninguneado las opiniones de los periodistas sobre su proceso

“Más allá del contenido, ya cuando un técnico se mete en esa dinámica es porque está nervioso, preocupado. Él podría haber dicho ‘sí, las críticas las asumo, las tomo, algunas me duelen’ y hasta ahí”, dijo el comentarista.

“En el fondo dice ‘yo no puedo hablar con ustedes’, ‘ustedes no tienen la estatura como para discutirme a mí’, ‘ustedes no pueden criticar si pongo a Brereton de arquero, porque yo soy el técnico y ustedes no’”, agregó.

En ese sentido, Pato apuntó que Gareca “entró en el terreno en donde el técnico está nervioso. Entró al fantasma. Ya están los fantasmas abriendo el portón de Juan Pinto Durán”.