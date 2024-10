Luego de 15 años de ausencia, Toyota Motor anunció que volverá a la Fórmula 1 tras una asociación con MoneyGram Haas Team F1. La empresa japonesa estará ligada al desarrollo de los monoplaza del único equipo estadounidense en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Toyota estará involucrada directamente en el desarrollo aerodinámico de los monoplazas de Haas a través de su división de automovilismo Toyota Gazoo Raving (TGR). Esto, luego de firmar un acuerdo plurianual de asociación técnica con la escudería.

Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor, señaló que “nos esforzaremos por fabricar mejores coches aprovechando nuestra experiencia en los deportes de motor. Para empezar, nos centraremos en el desarrollo de recursos humanos”.

Dentro del acuerdo, pilotos, ingenieros y mecánicos de Toyota serán parte de las pruebas de pilotaje de Haas. De esta forma, adquirirán experiencia para manera los datos acerca de la conducción, y a partir de ahí, aplicar los datos al desarrollo de los monoplazas.

En Toyota pretenden “perfeccionar los tres elementos esenciales de la fabricación de automóviles: las personas, el proceso de desarrollo y el producto“.

“TGR pretende fortalecer aún más a las personas y aprender del proceso de desarrollo de MoneyGram Haas F1 Team, que es uno de los puntos fuertes del equipo en la competición, para acelerar la creación de automóviles cada vez mejores creados para los deportes de motor”, añadieron en el comunicado.

Dentro de las novedades de este acuerdo figuran que el logo de Toyota estará presente en los monoplazas de Haas desde la próxima carrera de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Además, marca el retorno de la empresa japonesa al Campeonato Mundial de F1 desde el año 2002.

