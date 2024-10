Comparte

Arturo Vidal no se guardó nada a la hora de comentar el presente de la selección chilena. El ‘King’ salió en defensa de su compañero en Colo-Colo, Carlos Palacios, además de apuntar nuevamente contra el entrenador del equipo nacional, Ricardo Gareca, por el mal presente en las Clasificatorias, que tienen a Chile en el último lugar de la tabla con cinco puntos.

Tras la victoria de los albos sobre Huachipato en Talcahuano, por un partido pendiente de la fecha 18, Vidal fue consultado por situación de Palacios, quien salió de la convocatoria de La Roja por problemas personales: “no estar en la selección para arreglar sus problemas es lo correcto, no le veo nada malo. Yo hablé con Carlitos, lo que necesite el equipo está con él, así que está todo bien” dijo el ex mediocampista del Barcelona sobre el ‘7’ del ‘Cacique’.

El mundialista en Brasil 2014 no se quedó ahí y, como ha sido la tónica en el presente año, dirigió sus críticas hacia Ricardo Gareca por el mal momento de la selección chilena, además de mostrar sus ganas de estar en un nuevo proceso con la camiseta nacional: “el equipo anda mal y el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder clasificar al Mundial”.

“Si hay otro proceso, seguramente allí estaré y lo daré todo para estar en el Mundial, pero en este ya no (…) Vamos a ver qué pasa con Colombia. Está difícil, así como está la cosa no sé, ojalá se muestre algo, una idea de juego. Hay que sacar los tres puntos, si no los que mandan van a tener que tomar una decisión. Matemáticamente todavía Chile no está eliminado y hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la selección y pelear mejor las Eliminatorias” sentenció el volante colocolino.