Ricardo Gareca salió a dar declaraciones tras la caída estrepitosa de la Selección Chilena ante Colombia en Barranquilla. El entrenador dejó la puerta abierta ante una posible partida de La Roja.

Gareca mostró una cara diferente en relación a otras conferencias de prensa y señaló que “es muy difícil dar una respuesta en caliente. Nos superaron en todos los sectores del campo, no hay nada que objetar. Es difícil hablar de algo que se evidenció, que fue una superioridad de Colombia sobre nosotros. Nos costó hilvanar jugadas. A ustedes les duele, a nosotros también, que somos los protagonistas”.

En relación a su continuidad, el ‘Tigre’ aseguró que “siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”.

“Hay un 80 por ciento o un 90 por ciento que quiere que me vaya. La cuestión futbolística es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico. Si hay algo hasta el momento, de lo que he visto, es que en todos los partidos anteriores… no se olviden que en el partido anterior nos fuimos aplaudidos. Dimos una respuesta que nos hizo pensar en que podríamos reaccionar. No fue así”, agregó.

Además, en cuanto a lo que viene para la selección, Gareca aseveró que “en este momento no miraría tanto a futuro. No me atrevería a contestarles más allá de esta noche. Seguramente habrá reuniones, muchas cosas en las que uno tendrá que pensar bien. Hasta el momento, digamos que fue un proceso en que, oficialmente, no hemos podido despegar”.

“Es primera vez que acepto que voy a reflexionar. Hay decisiones que no tomo yo. La dirigencia también tiene que pensar. Esta es la primera vez que manifiesto públicamente una postura que no es terminante. Simplemente, no acostumbro a tomar decisiones en caliente. Este juego no me resultó, este resultado no me gustó. Pero no es intención mía dar un signo de debilidad. Yo estoy convencido de lo que quiero”, añadió el entrenador.

El entrenador de La Roja finalizó expresando que “dar un mensaje es difícil. La gente está mal. No puedo decirle nada. Soy el máximo responsable y a la gente la dejaría tranquila, debe estar mal anímicamente. Cuando manifiesto que no pierdan la fe, lo hablo desde la seguridad. Cuando salgo de un partido que me dejó bastante preocupado, prefiero reflexionar, tomarme mi tiempo. Hoy, de mi continuidad, no puedo asegurar nada”.