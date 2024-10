Comparte

La Selección Uruguaya no atraviesa un gran presente tras las declaraciones de Luis Suárez hace unos días contra Marcelo Bielsa. Además, la Celeste apenas logró un punto en su fecha doble de Clasificatorias ante Perú y Ecuador.

En conferencia de prensa, el entrenador Charrúa salió al paso durante el bajo presente del seleccionado y aseguró que “el momento del equipo no es sencillo”. Los dichos de Suárez golpearon fuerte, perdieron ante los peruanos e igualaron sin goles ante los ecuatorianos.

“En la valoración general del partido con Ecuador merecimos establecer diferencias, pero también considero que, en rachas adversas, este tipo de partidos a veces se pierde. Tampoco es un consuelo”, agregó el rosarino.

En este sentido, Bielsa sostuvo que “la conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay desde mi punto de vista tiene mejores jugadores que los rivales a los que no le pudimos ganar. Cuando un equipo tiene mejores futbolistas que sus adversarios y no gana, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”.

La Celeste no vive un buen momento luego de las palabras de Suárez, puesto que en esta fecha doble cayó 1-0 ante Perú y en el Centenario igualó 0-0 ante Ecuador.