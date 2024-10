Comparte

En el Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez no culpó solamente a Ricardo Gareca por el paupérrimo nivel de La Roja. El exseleccionado apuntó contra los futbolistas por el mal nivel y todas las oportunidades que han tenido en Chile.

Durante el programa, Yáñez señaló que “lo más llamativo es que Gareca abrió las puertas a salir, algo que yo no lo esperaba. A lo mejor terminaba la fecha de noviembre, pero ayer estuvo a una palabra de salir de la selección, lo cual de verdad que va a incomodar demasiado a la ANFP, que no tiene un peso para sacarlo, salvo que llegue a algún acuerdo”.

“Hay jugadores que no responden a nivel de selección, se le ha dado toda la oportunidad en amistosos, Copa América, Eliminatorias, y sencillamente no les da el ancho para jugar, no solo con Brasil contra Colombia, que son rivales que tienen kilómetros de distancia con relación a lo nuestro, a lo que tiene como plantel Chile”, agregó el exjugador.

Además, el Pato se lamenta e indica que “ya nos cortaron las piernas el partido con Bolivia, Chile por fútbol deja de ir al Mundial, ahora ya pareciera ser que las matemáticas dan, pero los propios jugadores ya entienden que es muy difícil, así que nada, por ahora esperar lo que viene, si hay cambio técnico o no. No tenemos jugadores”.