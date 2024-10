Comparte

Se acerca el final del Campeonato Chileno y Universidad de Chile ya no tiene la primera opción para quedarse con la corona. Aunque esto parece no ser algo que atormente a la interna azul. De hecho, Marcelo Díaz en conferencia de prensa apeló a la épica y a la tradicional frase del 2011: “Lo damos vuelta”.

Ante estas declaraciones, Cristián Caamaño en la edición matinal de Deportes en Agricultura intentó ponerle los pies en la tierra al volante azul. “Toda la responsabilidad pasa por la U. Independiente de las palabras de Marcelo Díaz apelando a la épica y aquella frase del 2011 del ‘lo damos vuelta’. Si bien puede ocuparse en esta ocasión, no depende de la U, a diferencia de aquella oportunidad”, sostuvo Caamaño.

Además agregó que “la U está en otra faceta en este campeonato, ya no es el líder y no es el que juega mejor. El puntero es el que juega mejor, independiente de que te guste o no, y ahora pasa a ser Colo-Colo, que ha ganado una cantidad importante de partidos en la segunda rueda”.

Finalmente, sobre el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, el comentarista indicó que “la U intentará desde sus armas soportar la presión de ganar el clásico ante Católica. Pero ya en la primera rueda la UC ganó en un estadio absolutamente lleno de hinchas de la U y ahora será distinto, aunque Católica no es lo mismo que la primera rueda”.

Revisa la declaración completa a continuación