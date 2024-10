Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello perdió la paciencia con Ricardo Gareca. El panelista asegura que el DT debe abandonar su cargo en La Roja aunque consiga los puntos en noviembre.

Durante el programa, Guarello fue categórico y afirmó que “pase lo que pase, si logra los seis puntos, por ahí zafa. Pero si no lo logra los seis, se tiene que ir igual. Ya basta“.

En esta línea, Cristián Caamaño señaló que “¿tú crees que después de perder con Bolivia no hubo una conversación y Gareca se habrá comprometido a decirle que ganó dos? No sé, gano tres, ganó uno. Gareca no te da ninguna certeza de nada, ni él mismo tiene la certeza“.

Guarello se sumó a los dichos y añadió que “tenemos una mala generación de jugadores, tenemos a los crack envejecidos que hay. Pero pueden jugar mejor que esto”.

“No se trata de que tengas que clasificar, pero no tiene por qué ser este bodrio. No puedes tener un rendimiento del 9% en los partidos oficiales”, sentenció.