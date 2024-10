Comparte

En el marco del tercer Congreso Internacional del Fútbol, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, analizó el presente de la selección chilena y apuntó a las anteriores directivas.

“Los malos resultados de la selección vienen de un proceso antiguo. Los resultados del hoy son debido a lo que no se hizo antes, y lo que vamos a mostrar es parte de nuestra inquietud por lo que viene para el fútbol chileno”, dijo el mandamás del balompié nacional.

“Nuestra intención es cimentar raíces profundas que den un fuerte tronco y árbol con frutos para mañana, no podemos quedarnos en la Generación Dorada. Con la Generación Dorada no se pensó en el futuro, solo se vivió del presente y ahí están las consecuencias”, agregó.

“Cuando uno ve que el 85% no tiene políticas deportivas, qué podemos pensar de nuestro fútbol formativo. Cuáles son esas directrices. En virtud del proyecto para que los jugadores lleguen al primer equipo. Sin política, no hay resultado. Si no hay hambre, no hay saciedad después”, insistió.

Por último, Milad contó que “un directivo uruguayo me dijo una vez ‘ustedes no tienen hambre’. Les llega una cuota mensual y con eso se contentan. Pero si no les llegara, tendrían que formar obligadamente jugadores para vender, para subsistir, para vender. Eso debemos cambiar”.