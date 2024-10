Alejandro Tabilo (21° ranking ATP) no pudo ante Andrey Rublev (7°). El tenista chileno no pudo ante el ruso y tras caer en dos sets, se despidió del ATP 500 de Basilea.

En la primera manga la raqueta nacional dio pelea, pero terminó siendo superado en el tie break, donde el ruso se mostró mucho más fuerte.

En el segundo parcial, en tanto, Rublev fue superior a Tabilo y cerró el partido con un cómodo 6-1.

Ahora ‘Jano’ se enfocará en el Master 1.000 de París-Bercy, para luego cerrar el año en el ATP 250 de Belgrado.

