Colo-Colo se nubló en el Estadio Monumental. Los albos no pudieron en su debut en la Copa Chile e igualaron sin goles ante Deportes Temuco.

El deslucido encuentro tuvo un polémico momento sobre el final. En el minuto 80′ Reiner Castro recibió una infracción y se quedó tendido en el césped. Allí apareció Maximiliano Falcón, quien consideró que su rival estaba haciendo tiempo. El charrúa se acercó a Castro para intentar que se levantara rápidamente, lo que provocó la intervención del resto de los jugadores del pije.

Lo más llamativo fue que desde la banca saltó el propio Gustavo Quinteros a separar a su dirigido. “Piensa, tonto”, le dijo el entrenador. Si bien el momento acaparó todas las miradas, los protagonistas le bajaron el perfil a lo ocurrido.

“Falcón es un pibe que tiene un montón de amarillas por protestar, por encarar al árbitro y demás”, dijo el DT de los albos. “Cuando nosotros hablamos en el vestuario, decimos siempre que con los árbitros no protesten, que nosotros nos encargamos de eso y él se va por ahí”, agregó.

“Lo hice entrar en razón, que se tranquilice y se vaya lejos del árbitro, porque una amarilla más dejaba al equipo con diez”, completó.

La defensa de Falcón

Maximiliano Falcón, en tanto, se defendió diciendo que todo lo ocurrido queda en el campo de juego. “Son cosas del partido. Yo soy un jugador que un temperamento que ya conocen, que quiere ganar. Fui a preguntarle al muchacho cómo estaba, si le faltaba aire y me quedo hablando lo más bien con el otro muchacho de Temuco. Pero como dije, son calenturas del momento que no creo que vuelvan a pasar”, señaló.

“Cuando pasan estas cosas se ponen en el foco y cuando me pasa a mí pasa más aún. Pero esto es fútbol, todos quieren ganar. Él también es una persona con temperamento, así que queda ahí adentro de la cancha”, insistió.

Por último, respecto a la crítica de su entrenador por las tarjetas amarillas, Falcón se defendió diciendo que “jugué como 6 o 7 partidos con cuatro amarillas. Soy un jugador que va siempre al roce, que siempre quiere ganar y eso te lleva a que te saquen tarjeta. He mejorado mucho en las amarillas porque antes me sacaban muchas por protestar. Yo estoy tranquilo porque he intentado mejorar no solo por mí, sino también por el equipo”.