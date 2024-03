Comparte

Colo-Colo volvió a enredar puntos en el Torneo Nacional. Los albos igualaron en su visita ante Coquimbo Unido y tras el partido, Maximiliano Falcón lamentó el empate y también la situación que vivió con el juvenil Dixon Pereira, quien se retiró lesionado tras un choque con el ‘Peluca’.

“Ellos hicieron un partido bastante defensivo, nosotros intentamos filtrar pases y no pudimos. Intentamos con algunas chances dentro del área, pero no pudimos concretar. Si bien todos queremos ganar, de visita no tenemos que perder”, comentó Falcón.

Luego, sobre la situación que vivió con el juvenil de Coquimbo, que tuvo que retirarse en ambulancia, el Peluca señaló: “Me enteré de la situación y apenas terminó el partido me comuniqué con el médico de ellos. Mis compañeros dijeron que es una jugada de partido. Yo nunca tengo la intención de pegarle. Los que me conocen saben que no soy mala leche. Soy bruto, sí, pero no mala leche, fue una jugada fortuita”.

En esa línea, agregó que “ahora lo que importa es él. Ya me comunicaré con él cuando salga de pabellón, pero por lo que me dicen no es nada grave. Ahora hay que estar con él. Por mi parte no me gusta que pasen esas cosas, ni a mí, ni a ningún compañero”.

Finalmente, sobre el paupérrimo estado de la cancha del Monumental, el uruguayo indicó que “van a tener que mejorar la cancha, porque si sigue así la Conmebol no la va a habilitar. Esperemos que se enfoquen en eso, porque nosotros nos enfocamos en jugar. Si nosotros tenemos la cancha buena, podemos marcar más diferencia”.