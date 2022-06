El ex jugador del Real Madrid, Rafael Martín Vásquez, se refirió al presente de los merengues y a la decisión de Kylian Mbappé de renovar con el París Saint-Germain.

Vásquez, formado en el Madrid, jugó con el cuadro blanco entre 1983 y 1990, y entre 1992 y 1995, analizó la brillante temporada de su ex equipo. “El Real Madrid siempre está obligado a ganar y ganar. Cuando logras en una temporada los dos títulos más importantes no se puede pedir más y más cuando al principio no partías con cierto favoritismo”, dijo a EFE.

“El éxito de esta temporada ha sido el equipo, el conjunto, la plantilla, el cuerpo técnico, que han ido en la misma dirección y han estado muy unidos. Eso al final te da los éxitos”, agregó.

Por último, el ex jugador se refirió al frustrado traspaso de Mbappé al Madrid. “Una cosa es lo que uno pueda pensar por fuera sobre Mbappé, sin tener información, pero es difícil analizarlo bien. Parecía que estaba todo hecho pero al final no se concretó. Seas el jugador que seas o lo importante que seas, decir que no al Real Madrid tendrá un coste y en el futuro le pasará factura”, cerró.