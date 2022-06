El futuro de Mauricio Pochettino en la banca del París Saint-Germain es incierto. Desde Europa los rumores apuntan que el técnico podría ser cesado en los próximos días, sin embargo, él se mostró tranquilo porque le resta un año de contrato con el club.

“Tengo un año más de contrato y hay muchos rumores. Me han echado cada semana. El PSG despierta este tipo de cosas. El club tratando de reinventarse. El presidente explicará en breve su nuevo proyecto, pero yo estoy tranquilo”, aseguró en diálogo con el programa Vaques Sagrades de Esport 3.

El trasandino, además, pidió tiempo para desarrollar su proyecto en el PSG. “Hay que darle valor a la Liga y la Copa. La Champions es una competición de muy pocos partidos. Si el equipo no está listo para competir en competiciones domésticas es muy difícil rendir bien en la Champions. Hay cosas que no comprendo. La tormenta empezó tras la eliminación del Madrid. Hemos ganado la Liga, como hicieron otros entrenadores como Blanc o Ancelotti. Me gusta el City porque le ha dado la oportunidad a Guardiola de construir. Le ha dado tiempo. En el PSG también se necesita un periodo así. Dándole tranquilidad a este proyecto, vamos a estar cerca de ganar la Champions”, indicó.

Pochettino también recalcó la dificultd para entrenar a los parisinos. “Para llegar allí (al PSG) tienes que ser un buen entrenador y después de año y medio allí me siento uno de los mejores. Llevar un vestuario con tantas estrellas ha sido un aprendizaje diario. Estuvimos a un paso de eliminar el Madrid, como Chelsea, City y Liverpool. Hemos estado allí. Creo que fuimos muy superiores, pero nos faltó rematar la faena. Si el objetivo es ganar la Champions, es normal que se generen este tipo de tormentas”, afirmó.

Sobre la decisión de Kylian Mbappé de renovar con el PSG, el estratega sostuvo que “todos daban por hechas muchas cosas, pero Mbappé no había tomado la decisión. La tomó en la última semana y optó por quedarse”.

Por último, se refirió al arribo de Lionel Messi al elenco parisino. “La llegada de Messi fue muy rápida. Pero créanme, eso se hizo en tres días. El PSG era el único que podía firmarlo tan rápido”, señaló.

“Mover a toda su familia no fue fácil. El fútbol en Francia es diferente y adaptarse a los compañeros cuesta. Todos pensaron que terminaría su carrera con el Barcelona. Para mi ha sido un sueño entrenarlo. Él enseguida se ganó el respeto y el cariño de la gente. Para mí Messi es un líder. No todos los líderes son iguales. Hay jugadores que parecen líderes y solo gritan”, sentenció.