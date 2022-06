El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, confirmó que existe una “posibilidad importante” de arribar al fútbol argentino, específicamente a Vélez Sarsfield. Esto, tras una conversación con el entrenador del equipo trasandino, Alexander ‘Cacique’ Medina.

“El ‘Cacique me llamó, es verdad, y es una posibilidad importante porque lo conozco a él y al cuerpo técnico, y lo estoy evaluando”, dijo durante la inauguración de un complejo deportivo en Montevideo del que es socio junto al ex defensor de Colo-Colo, Andrés Scotti.

Actualmente Godín pertenece al Atlético Mineiro, sin embargo, el elenco brasileño no se resistiría a su salida. El charrúa, en tanto, remarcó que espera sumar minutos en los próximos meses pensando en el Mundial de Qatar 2022.

“Lo importante son estos cinco meses. Yo todo lo que he elegido estos dos últimos años ha sido en función de la selección y en este caso va a seguir siendo así, no pensando en el dinero porque ya estos dos últimos años he elegido dejando de ganar o perdiendo dinero, pero siempre pensando en la selección”, cerró.