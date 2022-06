Los argentinos Leandro Paredes y Lionel Messi han forjado una gran amistad en los últimos años. Sin embargo, dicho vínculo se pudo haber roto en algún momento.

Así al menos lo cree el mediocampista, quien reveló una fuerte discusión que tuvieron ambos en el último cruce de Champions League entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona.

Todo ocurrió en la Liga de Campeones 2020-21, cuando el PSG eliminó al Barça por un global de 5-2. En aquel entonces, Messi se enojó con Paredes por una patada que este último le propinó.

Aunque el volante reveló una fuerte pelea en la misma serie que no tuvo que ver con una acción de juego. “Se enojó, porque había hecho un comentario hacia mis compañeros y me escuchó, y se calentó. Estaba re caliente. Me cagó a puteadas, mal. Yo me quería matar, me quería ir a mi casa”, dijo en conversación con Caja Negra.

Aunque Paredes aclaró que después del cruce todo siguió fluyendo con normalidad. “Después lo vi en la Selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos, pero estaba re caliente. Me quería matar”, completó.