Joan Laporta, presidente del Barcelona y Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, presentaron un amistoso benéfico entre ambos equipos que tendrá lugar el próximo 24 de agosto.

En el marco de la presentación, el mandamás culé y el entrenador del City bromearon sobre la presencia en el partido de Bernardo Silva, jugador ciudadano que pretende fichar por el Barcelona si parte del equipo Frenkie de Jong.

“Vendremos con toda la artillería”, avisó Pep. La respuesta de Laporta no se hizo esperar: “¿Vendrá también Bernardo Silva con todos los cracks?”. A lo que Guardiola contestó: “Sí, traeremos a Bernardo Silva y diez más”, lo que provocó las risas del timonel y de los asistentes.

Al momento de las preguntas, en tanto, Guardiola fue categórico. “A día de hoy creo que Bernardo Silva seguirá con nosotros, pero como he dicho siempre ya desde mi etapa en el Barça, no quiero jugadores que no quieran estar. Pero a día de hoy creo que seguirá”, lanzó.

Joan Laporta, por su parte, no quiso referirse al posible fichaje del portugués. “Se está trabajando para hacer un equipo competitivo la próxima temporada. Hoy no corresponde hablar de jugadores, al margen de hacer una broma sobre un jugador que ha salido”, señaló.