Comparte

Son días difíciles para el futbolista brasileño Daniel Alves. Tras 14 días encarcelado en Barcelona producto a una presunta agresión sexual a una joven de 23 años cometida el pasado diciembre en la discoteca Sutton, revelan que el lateral realizó un desesperado llamado telefónico con su todavía esposa, Joana Sanz.

Según informó en España, El programa de Ana Rosa, "Joana Sanz le pidió verse en un cara a cara y el ex Barcelona dijo que no. "Podemos confirmar que después de decir que no, Dani Alves llama desde prisión directamente a la que sigue siendo su mujer y le dice que ‘sabe la decisión que ha tomado de divorciarse, pero que no quiere perderla y que la quiere mucho’ señaló", indican en el programa español.

Sin embargo, la modelo española desmintió la llamada telefónica y publicó un comunicado en Instagram para aclarar la situación. "No me he puesto en contacto con ningún medio ni periodista español. La información es falsa", cerró.