Comparte

Kylian Mbappé actualmente se encuentra con la selección francesa y previo al encuentro contra el Luxemburgo en conferencia de prensa se refirió a su fichaje con el Real Madrid.

“Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso” expresó Kylian.

El ex jugador del Paris Saint-Germain, no se quiso alargar mucho más y les pidió a los periodistas que durante la conferencia de prensa no le hicieran preguntas acerca de su nuevo fichaje. “Es un gran día para mí. Pero tengo que volver a cosas más racionales. Tengo responsabilidades como capitán del equipo francés y eso ha eclipsado a la selección” expresó Mbappé.

Pero antes de finalizar, el nuevo jugador del Real Madrid se tomó el tiempo de agradecer a aquellas personas que contribuyeron a la operación de su fichaje y específicamente a Florentino Pérez, donde indicó: “me ha apoyado desde el primer momento”