En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, la deportista nacional Francisca Rivas, confesó la relevancia de los Panamericanos para Chile y su vida personal.

“Santiago 2023 fue una fiesta hermosa que me dejó el pecho inflado, fue muy bacán encontrarme con gente que me acompañó, siento que los Panamericanos dejaron un legado de cultura deportiva, ojalá que no sea una moda. Como dice Lucas Nervi, espero que no sea algo cada 4 años. Estos juegos son una opción de conocer nuevos deportes y abrir el camino en la sociedad”, expresó la histórica voleibolista nacional.

En la conversación con Protagonistas, la campeona Bolivariana se refirió a su camino a los Panamericanos. “Fueron super emotivos, deje todo de lado para dedicarme de lleno, recapitulo todo y siento que me entregue al máximo. Tuve una lesión super fea que me dejó sin competir mucho tiempo, los doctores pensaban que yo no llegaría a 6 semanas de los juegos. Me sentí super sola, mi entrenador estaba siempre está viajando y yo no estaba en la arena”, dijo Rivas.

A propósito de la polémica en el atletismo 4x400, la “Fran”, aprovechó de analizar la situación de forma objetiva. “Hay que entender las versiones de ambas partes, siempre hay dos interpretaciones y es bueno escucharlas. No fue fácil porque los juegos Panamericanos son un evento lindo y se opacan con este tipo de noticias que no son buenas, un error que se cometió, en un deporte que es super objetivo, fue la falta de liderazgos”, mencionó la oriunda de Maipo.