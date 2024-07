Comparte

Garra y perseverancia fue lo que definitivamente tuvo este fin de semana Benjamín Herrera en la quinta fecha del Campeonato del Mundo FIM EnduroGP. El rider nacional, quien no ha descansado en el objetivo de posicionarse dentro de los mejores de mundo, corrió probablemente su carrera más difícil en lo que va del campeonato, ya que no sólo debió luchar contra sus contrincantes, sino también contra su propio cuerpo, que cursaba un cuadro de salud complicado con síntomas como fiebre y diferentes malestares.

Sin duda Benjamín Herrera este año ha experimentado uno de sus mejores momentos deportivos en la temporada europea, por lo que en la previa de esta nueva fecha se le vio muy entusiasmado por seguir escalando lugares en la tabla de posiciones. Sin embargo, en el vuelo que lo traía de Chile a Eslovaquia, el atleta de Red Bull comenzó a sentirse mal: “Fue más difícil de lo que pensé. Enfrentar una carrera de este tipo en estas condiciones físicas es realmente una experiencia que no recomiendo. Esta fue una de las carreras que más me ha costado terminar y estoy muy feliz de poder haber cumplido con mi objetivo que estuvo muchas veces al borde de no lograrse”, comentó el piloto talquino.

Con todo en su contra, Benjamín logró el décimo lugar el sábado y noveno el domingo, quedando P9 en la tabla. Ahora, el rider tiene dos semanas para prepararse para la sexta y penúltima fecha que será en Gales, Reino Unido.

Calendario de fechas Campeonato del mundo FIM EnduroGP

Round 1 Fafe, Portugal: 5 al 7 de abril

Round 2 Valpaços, Portugal: 12 al 14 de abril

Round 3 Bacau, Rumania: 10 al 12 de mayo

Round 4 Italia: 21 al 23 de junio

Round 5 Gelnica, Eslovaquia: 12 al 14 de julio

Round 6 Gales, Reino Unido: 2 al 4 de agosto

Round 7 Brioude, Francia: 13 al 15 de septiembre