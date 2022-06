Este viernes la FIFA emitirá su veredicto tras la denuncia de la Federación de Chile por la presunta irregularidad en la nacionalidad del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo.

A solo días de conocer la resolución, el abogado a cargo de la denuncia, Eduardo Carlezzo, dio a conocer las pruebas que expuso a la Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol mundial.

Su intervención se extendió por casi dos horas y detalló los antecedentes en los que se basa la denuncia contra la Federación de Ecuador. Estos son: Falsificación del certificado de nacimiento ecuatoriano, falsificación de edad y falsa nacionalidad ecuatoriana.

“El certificado de nacimiento ecuatoriano de Byron Castillo presenta varias inconsistencias… No existen huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué”, explicó el abogado.

“No sabemos de ningún familiar de Castillo en General Villamil Playas, pero sí en Tumaco (Colombia). Castillo aunque nació en 1998, en los registros informáticos de Guayas recién figura el 2012, se demoró casi 14 años. Poco después fue inscrito por el club Norteamérica”, añadió.

Uno de los documentos claves exhibidos por Carluzzo fue un acta de bautismo de Castillo, cuya ceremonia tuvo lugar en Colombia. Allí, además, se muestra el núcleo cercano del futbolista. “Ese documento para mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos conseguido: presento por primera vez el certificado de bautismo de Bayron Javier en Tumaco. 1 de julio de 2022. Ese documento tiene fecha de 25 de noviembre de 1996”, indicó Carluzzo. “Borramos los nombres de abuelos y padrinos, pero a FIFA le enviamos la información completa”, completó.

El abogado mostró una serie pruebas que acreditarían que el jugador nació en Colombia y no en Ecuador. “Acá está el certificado de matrimonio de los padres. Se puede ver que Olga y Harrison se casaron en Tumaco, vivieron en Tumaco, que el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco”, sostuvo.

“Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, Tiene una hermana”, añadió.

Por último, explicó que Chile espera que la FIFA aplique el artículo 22 y con ello se reste a Ecuador todos los puntos que consiguió en las Clasificatorias Sudamericanas con Castillo entre sus filas. De ser así, la Roja quedaría en el cuarto puesto, y con ello, accedería al Mundial.

“Pedimos que FIFA aplique el artículo 22 que daría la victoria por 3-0 al oponente, y eso es de aplicación inmediata y automática… Nosotros estamos buscando los puntos y el cupo en el Mundial”, cerró.