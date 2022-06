El director técnico de Universidad de Chile, Diego López, se refirió en conferencia de prensa a la situación del portero Hernán Galíndez, quien según contó su representante, quiere dejar el club debido a hostigamientos contra su famila.

El entrenador de los azules no quiso ahondar en el tema, aunque aclaró que el guardameta no le ha informado sus deseos de partir.

“Yo he hablado con él y nunca me lo ha comunicado. Creo que al club tampoco. Si él me lo hubiese dicho a mí, hoy lo podría decir aquí, pero como yo no he hablado nada de eso con él, es un jugador más que tenemos”, señaló el estratega.

“Él nunca me dijo que quiere salir del club. Ha entrenado de forma normal y eso es bueno que lo sepa la gente. Él es profesional y ha estado entrenando a la par de sus compañeros, lo que lo hace un jugador más nuestro”, completó.

López también tuvo palabras para José María Carrasco, con quien aseguró, cuenta para la segunda rueda. “Es un jugador más y que está a la orden. Él está entrenando al máximo y está con excelente actitud”, afirmó.

Universidad de Chile se estrenará en la Copa Chile este domingo cuando visite General Velásquez desde las 15:30 horas.