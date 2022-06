El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió este viernes a la decisión del directorio de Codelco, de avanzar hacia el cese de las operaciones en la fundición Ventanas.

“Quiero contarles que hace algunas horas y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados, en una discusión pública que como todos ustedes saben ya lleva años, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventanas”, explicó el Mandatario.

“Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población, y las y los trabajadores”, agregó el Jefe de Estado.

En este sentido, el Presidente aclaró que “esta decisión, que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad y colaboración esperamos contar, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que han habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas, y la saturación medioambiental de la zona”.

“Desde que asumimos el Gobierno, hemos puesto a las personas, a sus anhelos y sus problemas en el centro de nuestras preocupaciones. Quiero que sepan que cada una de las acciones que estamos llevando a cabo, las realizamos mirando el bienestar de toda la ciudadanía y, especialmente, de las mujeres, los hombres, niños y niñas que viven de modo más directo las consecuencias de un modelo económico y social que ha sido excluyente, que ha sido desigual y que se expresa de diversas formas, una de las cuales es la persistencia de las zonas de sacrificio”, planteó.

“Y lo hemos dicho muy claro, no queremos más zonas de sacrificio. Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido, y que como chileno, me avergüenza”, reconoció el Jefe de Estado.

El Mandatario enfatizó que “este es un problema que viene desde la creación del polo industrial en la zona en la década de los 50, cuando los estándares ambientales y la contaminación no eran parte de las preocupaciones del desarrollo, pero hoy día eso ya no es así y, ante esta realidad, no seguiremos de brazos cruzados”.

En esta misma línea, el Presidente Boric aseveró que “el cuidado del medioambiente es para todos nosotros una obligación moral y es algo que tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la vida de las personas”.

“El mandato que tenemos, el cual el pueblo nos ha otorgado, es estar a la altura, como Estado y como Gobierno, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para abordar la crisis climática con criterio de equidad y de justicia social, y eso es justamente lo que estamos haciendo”, puntualizó.

“No los vamos a dejar solos”

En este mismo contexto, el Presidente Boric le envió un mensaje a los trabajadores del cobre y a sus familias. “Por décadas, la comunidad de Quintero, Puchuncaví y las y los trabajadores de la fundición han esperado certezas sobre su futuro. Hoy les damos certezas y un futuro: no los vamos a dejar solos, quiero ser muy enfático”.

“A los trabajadores y sus familias, no los vamos a dejar solos”, reiteró, agregando que “nuestro Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para que esta decisión, que va en directo beneficio de la población, no genere consecuencias negativas sobre los y las trabajadoras de la empresa”.

“Y puedo afirmar con responsabilidad que ningún trabajador ni trabajadora se quedará sin su empleo en la compañía. Le he pedido al presidente del directorio que se asegure de que ningún trabajador de Codelco quedará desamparado producto de esta decisión. Para ser más específico, sus puestos trabajo están asegurados en otras divisiones de la empresa, en las mismas condiciones que tienen actualmente, sin menoscabo alguno”, destacó.

En cuanto a los trabajadores subcontratistas, el Mandatario dijo que “durante todo el proceso que implica el cierre definitivo, que va a tomar por lo menos 5 años por el desmantelamiento y cierre definitivo de la fundición, habrá trabajo para ellos”.

“Creo en Codelco y en su carácter estatal”

En su discurso, Boric aseguró que “me parece importante recalcar que como Presidente de la República, creo en Codelco y en su carácter estatal, y en el tremendo aporte que es y ha sido para Chile”.

“Estoy comprometido con el fortalecimiento de esta empresa que sabemos es estratégica para nuestro país, cuando el mundo está avanzando hacia la electromovilidad y a la descarbonización, con Chile siendo parte de los país que lideran este proceso”, añadió.

Según explicó el Jefe de Estado, el cobre “es un elemento que es fundamental para poder llevarlo adelante. (…) Como Presidente de la República no voy a permitir jamás la privatización ni directa ni indirecta de Codelco. El proceso de cierre definitivo de la fundición Ventanas va a venir aparejado de un programa de inversión pública, para seguir operando el cobre dentro de la estatal, en zonas no saturadas y cumpliendo los más altos estándares medioambientales”.

El Mandatario indicó que prontamente “podremos presentar públicamente el plan de inversión, para que todos los trabajadores y todos quienes están genuinamente preocupados por este tema, puedan tener la tranquilidad de que nuestro objetivo es fortalecer la empresa”.

“Codelco no es el único responsable de la contaminación”

Para finalizar, Boric manifestó que como Gobierno saben que “Codelco no es el único responsable de la contaminación en la zona. En este caso, en Quintero y Puchuncaví. Allí operan 16 empresas que han contribuido al escenario actual, que no es tolerable para la población”.

Por ende, precisó que “estamos comprometidos con proteger a las personas y es por eso que hace solo unas semanas la Superintendencia del Medio Ambiente tomó la decisión histórica de limitar preventivamente el funcionamiento de todas las industrias sospechosas de ser responsables del incidente”.

Debido a lo anterior, anunció que “paralelamente a este proceso, vamos a reforzar la fiscalización al resto del polo industrial, exigiendo el cumplimiento de los más altos estándares medioambientales. No queremos más colegios cerrados, no queremos más niños enfermos por responsabilidad directa o indirecta del Estado de Chile”, declaró.