El ministro de Hacienda, Mario Marcel, analizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, que se publicó este miércoles.

El IPC alcanzó un 1%, alcanzando un alza de 12,5% al undécimo mes del año, y un incremento de 13,3% a doce meses, doblando las expectativas.

La autoridad reconoció que "es una noticia negativa, pero está dentro de los márgenes de volatilidad en los que se mueve el IPC. Es importante que los ejes fundamentales están apuntando a reducir la inflación en el mediano plazo".

No obstante, expuso que "esto no pone en duda la tendencia inflacionaria, que va a ir a la baja a pesar de meses en particular".

Añadió que "esta es una cifra que nos recuerda que la inflación no ha desaparecido, nos queda mucho tiempo por recorrer, no se puede bajar la guardia y tenemos que seguir monitoreando y tomando las medidas necesarias".