Este jueves asumió Ricardo Mewes como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para dejar atrás el mandato de Juan Sutil.

En su discurso de asunción, el candidato de consenso planteó énfasis en materia seguridad en el país.

"No podemos tolerar que la percepción de inseguridad de la ciudadanía alcance un 86,9%. Ni tampoco que un 58% de los comercios, restaurantes y hoteles sean víctimas de algún acto delictivo, ni que un 52% de estos sienta que su barrio es poco o nada seguro", dijo.

"No podemos tolerar los ataques que día a día sufre La Araucanía. Debemos condenar con fuerza la delincuencia y poner todos los esfuerzos, públicos y privados, para volver a ser un país donde vivamos y trabajemos sin miedo", agregó.

"En este punto seré enfático porque la ecuación es bien sencilla: sin seguridad, no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos", añadió el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CNC).

Temas de interés

En un año "especialmente ajetreado", Mewes enumeró una serie de reformas y proyectos de cual estarán alertas:

Por ejemplo, los cambios que implicará la Reforma Tributaria "que, si se implementa de la forma en que está presentada, traerá consigo nuevos costos para el emprendedor y el debilitamiento de la ya alicaída inversión producto de nuevos tributos".

"Existe consenso en la necesidad de mejorar las pensiones, pero el cómo se realice es esencial para no afectar el mercado laboral. Por mucho que se aumente la tasa de cotización, si no aumentamos la base de personas que imponen, no se logrará mejorar las jubilaciones", advirtió el empresario.

En cuanto al proceso constituyente dijo "que hoy abrazamos un gran acuerdo que ha significado la victoria de la política que le hace bien al país. Desde nuestro rol, trabajaremos por un nuevo texto que asegure un avance decidido en derechos sociales sin contraposición con el crecimiento económico y que habilite las condiciones para que el país se enriele hacia un desarrollo sostenible".