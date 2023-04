Comparte

¿Arrendar o comprar una vivienda? Si antes esa era el principal dilema, hoy las opciones se han ido acotando y los chilenos se han visto orillados a escoger la primera opción para encontrar una solución habitacional. Esto dado que 1 de cada 6 personas, se encuentra hoy en las condiciones económicas de acceder a un crédito hipotecario, es decir, menos de un 20% de la población, de acuerdo con el sondeo de Activa Más inversiones.

Con la reciente publicación del reglamento que normaría la Ley de Garantía Estatal para pie hipotecario, se han generado altas expectativas en el alcance que esta medida tendría para fortalecer el mercado inmobiliario y el acceso al financiamiento. Al respecto, Álvaro Acosta, director de Finanzas Corporativas e Inmobiliarias de OpenBBK, explica que esta iniciativa "garantiza al banco o al financista un 10% más en el pie de un crédito hipotecario, en vez del 20% exigido hoy".

"Desde el punto de vista de la institución financiera, implica que, si el cliente no paga el crédito al banco y ésta se ve en la obligación de rematar la propiedad, el banco tiene un 10% del monto de la deuda que pagará el Estado, si el valor de venta de la propiedad – solamente en el caso de un remate-, no alcanza a cubrir la deuda otorgada al cliente", sostuvo el director Finanzas Corporativas de OpenBBK.

Por lo tanto, "es una muy buena garantía para que el banco pueda financiar más monto a menos riesgo", afirma Acosta. No obstante, existen ciertas consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo, "debe ser la primera vivienda; el valor de las viviendas no debe superar las 4.500 UF para acceder al beneficio; y el beneficiario no debe poseer otro subsidio para la vivienda".

Aunque, hay que considerar que "este beneficio no quiere decir que consiga una aprobación segura para el crédito". De acuerdo con Acosta, "la medida no asegura que el banco vaya a aprobar un financiamiento al 80% del valor de compra, esto dependerá de la evaluación del banco. Si la persona no califica para un 20%, siempre existe la posibilidad de aprobar el hipotecario, pero se le exigirá un 30% al cliente".

Entonces, ¿se puede optar a una casa propia?

De acuerdo con Acosta, esta iniciativa bajará las altas barreras existentes para el acceso a la vivienda, que hoy presenta un importante déficit, puesto que datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) estima que esta medida favorezca entre 16 y 24 mil familias en Chile.

"Teniendo en cuenta la baja de la demanda por los créditos hipotecarios desde el año pasado, de cumplirse esta meta, estaríamos viendo al menos un alza de un 30%, no en menos de dos años de ejercicio de la iniciativa, en la contratación de créditos hipotecarios en Chile", menciona el ejecutivo de OpenBBK.

Para finalizar, expresó que considera que "es un importante avance para disminuir las exigencias de ahorro y brindar un mayor dinamismo al mercado inmobiliario. Pero no resuelve el problema de fondo del acceso al financiamiento que hoy enfrentan miles de chilenos, ante esto, ¿por qué no el Gobierno potencia forma de financiar los créditos a 30 o a 40 años, que es donde efectivamente baja considerablemente el valor de un dividendo?".