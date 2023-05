Comparte

Una nueva caída experimentaron las ventas reales del comercio minorista durante abril, informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

De esta manera, se completan 12 meses consecutivos de contracciones, de los cuales 10 han sido a un ritmo de dos dígitos. En el último mes, en particular, el descenso alcanzó a un 15,7% real en 12 meses.

Con estas cifras, que son estimadas por la CCS a partir de las ventas diarias nominales que publica el Banco Central de Chile, se acumula a la fecha una baja de 15,4% promedio en lo que va de 2023.

De acuerdo con George Lever, gerente de estudios de la CCS, “estos negativos resultados se han visto afectados por el mayor desempleo, la disminución de los ingresos, la alta inflación y el aumento del costo del crédito. A ello se suma la situación del mercado de la vivienda, cuya menor dinámica afecta la demanda por artículos para equipamiento de hogar”.

Las ventas totales del comercio minorista (excluyendo automóviles) sumaron cerca de US$ 5.600 millones en abril, siendo el primer sábado y el último viernes del mes los días de mayor actividad, con cerca de US$ 260 millones, debido a la mayor liquidez de los hogares en esas fechas por el pago de remuneraciones. Como contrapartida, el día de menor actividad en las ventas fue el feriado del Viernes Santo, con poco más de US$ 130 millones.

La CCS informó que los rubros más afectados siguen siendo los bienes durables para equipamiento del hogar, electrónica, tecnología, vestuario y calzado y alimentos.