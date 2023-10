Comparte

El exministro de Hacienda y actual director de Clapes UC, Felipe Larraín, abordó este martes la caída del 0,9% del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de agosto, que informó el Banco Central

En diálogo con «La Mañana de Agricultura», el economista calificó como un «balde de agua fría» el Imacec del octavo mes del año, ya que la proyección del ministro de Hacienda, Mario Marcel, «hasta hace dos días era de un 0,5 positivo. O sea, hay 1,4 puntos de diferencial entre la proyección y el valor efectivo».

«Se dice que eso tiene que ver con el paro de profesores, pero la educación pesa como 5% en el PIB (Producto Interno bruto), entonces la verdad hay mucho más que simplemente que el paro del mundo de la educación para explicar esta cifra, que es tan negativa», señaló Larraín.

Por lo tanto, el exjefe de la billetera fiscal no tiene dudas que esta cifra «es una mala noticia», porque «nos hace cuesta arriba crecer al cero este año».

«Con esto, Chile va a estar junto a Argentina y Haití como los países de peor desempeño de América Latina. Es bien notable, nosotros generalmente nos distinguíamos por estar entre los países de mejor desempeño de América Latina, hoy día estamos pelando en los últimos lugares de la tabla», lamentó el director de Clapes UC.

Crecimiento económico es «una prioridad menor» para el Gobierno

Para Larraín el crecimiento económico «es un tema y una prioridad menor» para las actuales autoridades del Gobierno, por lo que a su juicio ese es uno de los «problemas más serios».

«Más allá del tema puntual del Imacec, el problema más serio es que el crecimiento económico es un tema y una prioridad totalmente menor para las autoridades de este Gobierno, más allá de lo que puedan decir en materia del discurso público, porque hay que acompañarlo con la acción», aseveró.

«El propio Presidente (Gabriel Boric) ha reconocido que no estaba en los temas, en las prioridades centrales, el crecimiento económico».

A lo anterior, enfatizó que es fundamental «porque permite pagar buenos salarios, dar oportunidades a las pymes, que la gente acceda a un empleo de calidad».

«Mientras no recuperemos esa prioridad, no en el discurso, pero si eso no se acompaña con hechos no vamos a tener un despegue económico«, complementó.

«Uno tiene que ser optimista realista»

Por otro lado, indicó que la estimación de crecimiento del ministro Marcel, quien dijo que contempla un 2,5% para el próximo año, fue muy «optimista».

Lo anterior, porque «a la luz de todo lo que está diciendo el Banco Central y el mercado. El mercado y los analistas están más en torno al 2 que al 2,5».

«Uno tiene que ser optimista realista. Efectivamente, los ministros de Hacienda tratan de mejorar el ánimo», expresó, agregando que para aquello se deben resolver temas como el Constitucional, la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal.

