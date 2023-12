Comparte

El ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo analizó el escenario económico nacional, luego de la pbulicación del IPoM de diciembre, que afirmó que el PIB chileno tendrá nulo crecimiento.

"La economía chilena estaba completamente desbordada después de las políticas que se tomaron el 2018, 2019, 2020, especialmente, el 2020 y 2021, cuando la economía hubo retiros del fondo de pensiones, grandes apoyos a los hogares y a las empresas, y eso llevó que la economía estaba completamente sobrecalentada", dijo en "La Mañana de Agricultura".

"Fue eso, más la interrupción de afuera de los suministros... todo eso llevó a una explosión de precios. Había que llamar a los Bomberos para apagar el incendio. Y el Banco Central hizo su trabajo. El Banco Central cuando vio que con todas estas cosas la inflación iba a explotar y empezó subir la tasa de interés a tiempo, mucho antes que los países avanzados que se quedaron durmiendo en el volante", agregó.

¿Por qué no estamos creciendo? "Porque le quitamos la prioridad al crecimiento hace mucho tiempo, el sistema político ha sido incapaz de enfrentar reformas para seguir creciendo. El crecimiento no se hace con buenas intenciones y no se baja por internet. El crecimiento requiere trabajo duro. ¿Cuál es el trabajo duro que le falta a Chile? La parte de estabilidad la hecho, ayuda mucho que la economía está estabilizada, la economía con inflación alta y fluctuante son economías que no crece, porque la gente se concentra en cómo sobrevive y cómo se protege de la inflación, que es lo que han estado haciendo los argentinos los últimos 50 años", respondió el economista.

"En el caso nuestro, ya que tenemos estabilidad de precios y tenemos, la perdimos en un momento pero la estamos recuperando, lo que nos falta para crecer es crear un mejor ambiente para la inversión. En Chile hemos inventado una burocracia que hace casi imposible que se aprueben proyectos en un periodo de tiempo acotado", señaló Corbo.

Reformas claves

El ex presidente del Banco Central también analizó las reformas claves que está impulsando el Gobierno, la de pensiones y la ley de corta de las isapres.

Sobre esta última, dijo que "se requiere que el tema político tenga bien claro que si colapsa el sistema de isapres, va a colapsar el sistema de salud. Si Fonasa no tiene capacidad y si colapsa el sistema de isapres, van a colapsar varios proveedores, las isapres tiene mucha deuda con ellos"

"Eso es el transantiago al cubo. El Transantiago salió muy rápido cuando todavía no estaba todo preparado, pero costó mucho adaptarse al Transantiago. Esto es peor que el Transantiago, o sea, el problema que vamos a tener acá va a ser brutal en el sistema de salud", analizó.

"A parte de eso está el problema que van haber jucios internacionales, de cómo fueron los contratos, son empresas extranjeras que vinieron invertir a Chile. Hay que ver que se respeten loc ontarros. Ese es un problema distinto. Ahí hay una crisis que hay que enfrentarla ya", alertó Corbo.

En cuanto a las pensiones, destacó que es un problema que se debe abordar ya y que, incluso, la formúla del 6% se queda corta para lo que se necesita para tener buenas jubilaciones.

"Los problemas que tienen las personas es que tienen pensiones bajas, entonces cualquier contribución adicional, una parte muy grande tiene que ir a su cuenta de ahorro para cuando se jubile. Y si se va a financiar para las salas cunas, mañana puede ser para financiar el entrenador de la Selección Nacional. Eso hagámoslo con impuestos generales. No tiene por qué pagarlo el trabajador", señaló sobre lo propuesto por el Gobierno.

"Yo creo que el 6% es muy bajo. Legislemos desde ya 8%", dijo, "y una parte grande del 8% debería ir a la cuenta individual". "Puede haber un componente solidario, pero puede ser 1% o 2% a todo reventar", sentenció.