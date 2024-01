Comparte

El Ministerio de Hacienda informó que, durante 2024, colocará bonos de Tesorería por un monto máximo equivalente a US$16.500 millones, lo que incluye recursos para amortizar deudas contraídas anteriormente por aproximadamente US$3.800 millones.

De esta manera, el endeudamiento neto rondaría los US$12.700 millones.

Según detalló la Oficina de Manejo de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, el plan considera modificar la composición de moneda de la deuda, disminuyendo gradualmente la participación de la denominada en moneda extranjera, la cual aumentó durante los años de pandemia, incrementando la sensibilidad del stock de deuda a la volatilidad cambiaria.

Por ello, alrededor de un 90% de las nuevas emisiones estarán expresadas en moneda local.

Se espera terminar 2024 con un stock de deuda compuesto en un 66% de moneda local y un 34% de moneda extranjera.

Al cierre de 2023, la proporción era 64,3% y 35,7%, respectivamente, señalan desde Hacienda.

¿En qué consiste lo anunciado por Hacienda?

Para las operaciones en moneda local, el programa contempla emisiones de Letras por alrededor de US$2.500 millones, las cuales ocupan margen de endeudamiento.

Cabe recordar que, con base en la autorización contenida en la Ley de Presupuestos, las obligaciones emitidas en 2024 y que sean amortizadas en el mismo ejercicio presupuestario, no ocupan margen de endeudamiento.

De esta forma, adicionalmente, podrían emitirse Letras con vencimiento en el mismo ejercicio.

Del resto de endeudamiento local, aproximadamente un 52% se emitiría en pesos y un 48% en UF. Una porción de este monto sería emitida en formato book-building (construcción de libro de órdenes) que permite que los extranjeros puedan participar de manera más directa, en fechas que se informarán antes de su ejecución.

El programa de emisiones 2024 procurará, tal como se ha hecho en los últimos años, reforzar puntos específicos de las curvas en pesos y UF, con el objetivo de definir bonos benchmark (de referencia) permitiendo al mercado local contar con mejores referencias y así fomentar la liquidez en ambas monedas.

El calendario de colocaciones para el primer trimestre vía SOMA (Sistema de Operaciones de Mercado Abierto) del Banco Central de Chile se informará oportunamente.

Operaciones de Intercambio y recompra

Durante este año se contempla continuar las operaciones de intercambio y recompra en el mercado local, tanto mediante operación de intercambio, así como a través de recompras contra caja y emisiones subsecuentes.

En línea con la estrategia seguida durante el último trimestre de 2023, este programa buscará:

Ofrecer instrumentos financieros de referencia para apoyar la liquidez y profundidad del mercado, a cambio de instrumentos que han dejado de ser referencia.

Administrar los vencimientos cercanos mediante su refinanciamiento.

Aumentar la duración promedio del stock de deuda pública, reduciendo los riesgos asociados al refinanciamiento.

En 2023, estas operaciones totalizaron recompras por US$ 1.710 millones equivalentes, fundamentalmente centradas en instrumentos cuyos vencimientos ocurrían en los años 2025 (US$ 287 millones) y 2026 (US$ 1.065 millones).

Asimismo, en estas operaciones se emitieron reaperturas de los bonos de referencia denominados en pesos y en UF, con vencimientos sobre los diez años, lo que permitió además extender la duración promedio de la deuda. Estas operaciones no ocupan margen de endeudamiento.

Todas estas operaciones están sujetas a los trámites y autorizaciones legales respectivos.

Por su parte, podrían estar sujetos a modificaciones en caso de que hubiese cambios en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del Gobierno, todo lo cual se informará oportunamente.