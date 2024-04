Comparte

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) evidencia que, durante el segundo semestre del 2023, un 63,4% de los locales fueron víctima de algún delito, marcando un alza frente al semestre anterior.

El sondeo se realizó entre el 17 de enero y el 27 de febrero de 2024 a 1.203 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Se evidencia un alza significativa en la tasa de victimización de Temuco (70,7%), Santiago (65,3%) y Antofagasta (59,8%).

Por su parte, Valparaíso-Viña alcanza un nivel de victimización de 70,5%; Iquique 63,3%, Concepción-Talcahuano (60%) y Puerto Montt 55,2%.

Por rubro, el retail (tiendas por departamentos, supermercados y farmacias) es el más victimizado con una tasa de 89,4%.

Luego, Otros Minoristas marcaron un incremento significativo, alcanzando una tasa de victimización de 63,1%. Por su parte, Compra y Venta de Automóviles, Empresas de Logística y Estaciones de Servicio junto a Hoteles y Restoranes registraron tasas de victimización de 61,7% cada una.

El delito y/o falta con mayor ocurrencia es hurto hormiga (30,1%), seguido por daños materiales al local -que incluye incendios, destrozos y rayados, entre otros- (25,2%) y hurto (25%).

El gran retail (tiendas por departamento, supermercados y farmacias) es claramente el más victimizado en lo que respecta a hurto hormiga (65,2%) y hurto (60,8%), pero destaca también otros daños materiales al local (53%) y el robo con violencia (9,9%).

Denuncias

De aquellos que fueron victimizados, un 62,4% no denunció ningún delito, destacando Otros Minoristas y, en cuanto a las ciudades, destacan en la no denuncia Antofagasta, Valparaíso/Viña y Puerto Montt.

De aquellos que denunciaron, al menos una vez, frente a la pregunta sobre si obtuvieron o no los resultados que esperaban, un 81,4% aseguró que no, subiendo frente a la medición anterior y solo un 11,8% respondió afirmativamente.

Las principales barreras que frenan las denuncias se relacionan con que no confía en la eficacia de la denuncia (73,1%), por ser un robo de bajo monto (52,9%) y por ser un trámite engorroso (50,2%). Luego le sigue que no denuncian por no tener pruebas (32,2%) y por falta de tiempo (32,5%).

Comercio ilegal y aumento de la victimización

Esta encuesta reveló también que un 42,3% de los establecimientos reporta presencia de comercio ilegal en la cercanía de sus negocios, subiendo frente a la medición anterior. Este factor se acentúa en Valparaíso-Viña del Mar con un 52,4%, Temuco con un 44,3%, Santiago con un 43,4% e Iquique con un 43%.

A su vez, un 57,8% responde que el comercio ambulante ilegal en su barrio ha aumentado y solo un 8% dice que ha disminuido. Destacan Valparaíso-Viña donde un 73,2% menciona que se ha incrementado y Concepción-Talcahuano donde un 74,5% menciona que este fenómeno ha aumentado.

Al igual que en sondeos anteriores, esta condición tendría cierta incidencia en los niveles de victimización, el 74,3% de los negocios que reportan presencia de comercio ilegal en las cercanías fue víctima de algún delito o falta en el segundo semestre de 2023 y en cuanto a los que no tienen comercio ambulante a su alrededor, un 55,6% fueron víctima de algún delito.

De aquellos establecimientos que tienen comercio ambulante ilegal en su barrio, un 71,1% dice que este aumenta la inseguridad del barrio, luego un 65,7% dice que afecta la seguridad de clientes y empleados. Por otro lado, un 43,3% menciona que afecta sus ventas. En cuanto a la fiscalización del comercio ambulante, un 62% dice que no existe control alguno.