Comparte

Un aumento de hasta un 180% en los costos de transporte marítimo en las últimas semanas, fue lo que reportó el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, según informes de proveedores de servicios logísticos para la exportación que utilizan empresas del sector.

“Es así que en marzo la tarifa desde China a puertos chilenos se mantuvo en aproximadamente US$ 2.500 por contenedor de 40 pies, y fue aumentando en abril a US$ 4.000, llegando en la actualidad a los US$ 7.000 por unidad“, informó García.

El dirigente gremial señaló que, según Air Sea Worldwide S.A. Chile, proveedor de servicios logísticos, una de las razones de esta alza es que las rutas europeas se han visto significativamente afectadas por la crisis en el mar Rojo, lo que obligó a los barcos a desviarse por África, que tiene una capacidad logística más limitada.

“Los viajes prolongados, junto con la congestión portuaria, han provocado que muchos contenedores no regresen, generando una escasez de estas unidades y provocando que los precios se disparen“, sostuvo García.

Según indicó el presidente de la Asociación, Air Sea Worldwide les reportó que el aumento de precios en América del Sur también se debe a los planes de Brasil y México de imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos chinos a partir de julio, lo que ha generado que muchos fabricantes de estos automóviles realicen envíos desesperados y desproporcionados a estas regiones antes de esta fecha.

Estos fabricantes no sólo están compitiendo por los recursos de transporte, sino que, también, llenan rápidamente los patios de los puertos de destino con sus vehículos.