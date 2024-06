Comparte

Este martes, el ministro de Economía, Mario Marcel, descartó por el momento aumentar el subsidio eléctrico ante la inminente alza de las cuentas de luz que se concretará este 1 de julio.

En un punto de prensa entregado en el Palacio de La Moneda, el jefe de la billetara fiscal sostuvo que “solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales”.

“Si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las Salas Cunas, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de las listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico“, dijo el ministro Marcel.

Bajo ese contexto, comentó que actualmente se encuentra en discusión “el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU (Pensión Garantizada Universal), el aumento en inversión en seguridad ciudadana”.

“En materia de tarifas eléctricas, subsidio al pago de las cuentas de electricidad, se barajaron algunas alternativas durante la discusión de ese proyecto de ley, pero como en esa oportunidad no logró irse más allá de lo que se fijó en ese momento; fue que la propia ley se recogió en esa mesa”, indicó el titular de Economía.