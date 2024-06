Comparte

SERNAC citó a declarar al representante legal de la empresa Lippi, luego que esta no diera respuesta a un oficio requerido por el Servicio, tras el aumento significativo de reclamos por parte de las personas consumidoras durante este año en compras realizadas en las tiendas Lippi y Haka Honu.

El incremento ha sido tal que solo entre enero y junio, el ente fiscalizador ha recibido 3.013 reclamos, un 58% más que en todo 2023, cuando se registraron 1.908 quejas.

La mitad de los casos apuntan al “retardo en la entrega de lo comprado”, seguido por la causa “término unilateral del contrato”.

¿Qué implica esta citación a declarar por parte del Sernac?

La citación a declarar es una medida contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que permite a SERNAC convocar a representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas para recabar información detallada sobre situaciones de consumo.

En este caso se debió a que Lippi no respondió el oficio requerido por la institución, que buscaba recabar antecedentes sobre sus reiterados incumplimientos denunciados por los consumidores.

De no asistir a esta citación, la empresa se arriesga a que SERNAC solicite al Juzgado de Policía Local una orden de arresto para su representante legal para que concurra.

Mediante esta acción, SERNAC busca obtener información precisa sobre cómo Lippi reparará a los consumidores afectados, que en su mayoría plantearon retrasos en la entrega de productos y cancelación de compras realizadas en las tiendas web Lippi y Haka Honu.

“Es inconcebible que una empresa, que debe ser profesional y seria, no responda a los consumidores, que ya en sí es un incumplimiento. Si no que, además, no cumpla con su deber legal de respuesta a nuestro ente fiscalizador”, declaró el Director Nacional de SERNAC, Andrés Herrera.

Cabe recordar que Lippi ya tuvo un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con SERNAC debido a su mal comportamiento en el Cyber Day de 2019, lo que resultó en compensaciones por retrasos en la entrega, estipulando cerca de $10 mil por cada persona que reclamó.

Luego de recabar los antecedentes de estas acciones, el ente fiscalizador no descarta optar por otros caminos, como una demanda colectiva u otros procedimientos.