Comparte

A nivel mundial, el 2023 estuvo marcado por desarrollos significativos y novedades importantes en materia de adopción de criptomonedas, ratificando la naturaleza dinámica y cambiante de esta actividad. Reconocidas corporaciones financieras han incursionado en el mundo cripto, pero además nuevos actores e industrias están buscando alternativas de crecimiento a través de estos activos.

El Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2023 presentado por Chainalysis, destaca a India, Vietnam y Tailandia como los países que lideran la adopción de criptoactivos, incluso siendo mercados de ingresos medios, pero con un interés especial por estas monedas.

Por su parte, Latinoamérica es vista como una región resiliente y flexible, pues la mezcla de factores económicos, políticos y sociales ha creado un entorno propicio para la adopción de cripto divisas. La alta inflación, la volatilidad de las monedas locales y la necesidad de inclusión financiera han impulsado a los ciudadanos a buscar alternativas en Bitcoin, Ethereum e incluso en stablecoins.

“A medida que los marcos regulatorios se vuelven más claros y las infraestructuras locales se fortalecen, es probable que veamos un crecimiento continuo en la adopción de criptomonedas en la región. Países como Brasil y El Salvador ya están liderando el camino, y otros como Argentina, Colombia, México y Chile siguen el ejemplo; a pesar de que en algunos casos los marcos regulatorios se han estancado y los inversionistas siguen a la espera de reglas definidas”, explica Javier Pastor de Bit2Me.

Así las cosas, las criptomonedas no solo seguirán siendo relevantes en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Su importancia y adopción probablemente crecerá en los próximos años, viendo al 2024 como un eje que ha impulsado nuevos procesos y proyectos de alto impacto, pero no por ello el proceso estará exento de desafíos.

Desde Bit2Me, principal empresa de activos digitales en el mercado de habla hispana, explican cuáles serán los principales retos que enfrentará el mercado de criptomonedas en los próximos meses.

La regulación MiCA entrará en vigencia en Europa

El panorama de los criptoactivos en la Unión Europea (UE) está a punto de vivir cambios relevantes, pues se aproxima la entrada en vigor del primer marco normativo en virtud del Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Se espera que la aplicación de este paquete de normas (MiCA) sea gradual. Además, en diciembre, se introducirá la normativa que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos. Se trata de una legislación que es la primera del continente en instituir normas de mercado homogéneas para los criptoactivos dentro de la UE y tiene el propósito de regular la emisión y oferta de monedas digitales, su protección y las operaciones de servicios.

Esto protegerá a inversionistas de la región y del mundo, aumentará la transparencia de toda la operación y mitigará riesgos. La entrada en vigencia de estas normas obligará a emisores y proveedores a operar de forma legal en la UE y, con seguridad, posteriormente en todo el mundo.

Tipos de interés y elecciones en EE.UU.

Con una deuda pública que está creciendo a un promedio de 1 billón de dólares cada 100 días, la rebaja de rating de calificación, de Triple A a doble AA+, por parte de Fitch, pero a la vez una inflación que parece empezar a ceder; es probable que la Fed mantenga la cautela a la hora de determinar el momento de un primer recorte de tasas, cabe destacar que una menor inflación abrirá la puerta para que la Fed recorte las tasas dos veces en el año: en septiembre y diciembre.

Aunque lo anterior también va a depender de cómo se mueven las encuestas y quién sea el ganador de cara a las próximas elecciones. Pues, si bien, el gobierno de Joe Biden marcó distancia con la industria cripto, los actuales candidatos (Donald Trump y Kamala Harris) están dando señales de que quieren revertir el distanciamiento con la industria de los activos digitales provocado bajo el liderazgo de Biden. Por ello, alinearse con las nuevas políticas de gobierno será un reto inmediato para los cripto activos y su adopción futura.

Conflictos bélicos en uno de sus puntos más altos

Tras la pandemia que azotó al mundo entre 2020 y 2021, vinieron conflictos internacionales que han transgredido fronteras y han tocado intereses con un alcance cada vez más transnacional: Rusia y su intento de invasión a Ucrania, los ataques en la Franja de Gaza, China mostrándole sus enormes dientes a Taiwán; así como los conflictos habituales en zonas de África y América Central ponen como reto la adopción de criptomonedas en el mundo.

Estos conflictos en diferentes zonas del mundo han fortalecido el deseo de democratización que ofrecen las criptomonedas y el Bitcoin en particular que, a la vez, se ha posicionado como una alternativa al sistema monetario tradicional, basado en la confianza en las autoridades centrales, pues no depende de ningún gobierno ni entidad para su emisión, regulación o validación y se trata de una moneda global, que no está sujeta a las fronteras ni a las sanciones.

El post-halving del Bitcoin y sus implicaciones antes de finalizar 2024

Es importante destacar que el halving es parte de un ciclo continuo en la evolución del Bitcoin y las criptomonedas en general. Con los aprendizajes de anteriores ediciones, queda claro que el impacto a mediano plazo puede ser algo volátil, pero lo importante sucede a largo plazo, el efecto esencial es el fortalecimiento de la escasez percibida.

Pero cada halving también responde a contextos diversos. En esta ocasión las condiciones macroeconómicas globales, conflictos geopolíticos, mayor tasa de inflación a nivel mundial, altas tasas de interés, el precio del petróleo, la adopción de Bitcoin en general, en el marco de la aprobación de los ETF y la regulación gubernamental, pueden influir en cómo el halving afecta los precios de las criptomonedas.

A medida que pasan los días post-halving es crucial mantener una perspectiva equilibrada y sensata. El optimismo es comprensible frente a los rendimientos históricos del Bitcoin después de halvings anteriores, pero también es importante reconocer desafíos y riesgos relacionados con un mercado en constante evolución.

“Los últimos meses de este 2024 serán clave debido al creciente interés que existe por parte de nuevos actores e inversionistas de todas las latitudes hacia las tecnologías financieras y las criptomonedas, que se ven impulsadas por diversos factores como la inflación, la falta de acceso a servicios financieros tradicionales y la búsqueda de alternativas de inversión. Por ello, Bit2Me está preparado para contribuir al desarrollo y la adopción de estas tecnologías en el ecosistema local y ofrecer soluciones innovadoras y seguras”, finaliza Javier Pastor, de Bit2Me.

Comunicado de prensa.