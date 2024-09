Comparte

El economista Bernardo Fontaine se refirió este jueves a la decisión de la empresa eléctrica Colbún de suspender el desarrollo del proyecto Central de Bombeo Paposo en la Región de Antofagasta, el cual significaba una inversión de cerca de 1.400 millones de dólares.

“Para poder crecer necesitamos inversión, es la inversión la que genera nuevos puestos de trabajo, el poder cambiarse de pega, obtener un mejor sueldo. Es lo que genera capacidad de producir. Lo que necesitamos es producir más”, comentó en conversación con La Mañana de Agricultura.

“A pesar del gabinete pro-crecimiento que declaró con bombos y platillos el Presidente, lo único que hace en la práctica es poner trabas al crecimiento. Antes no hablaba el Gobierno sobre el crecimiento económico, no era un tema y no fue nunca una prioridad del programa de Gobierno”, agregó.

“Ahora no hablan de eso, pero no actúan. Es al revés, actúan frenando proyectos. No es que Colbún suspenda el proyecto porque se le antojó, sino porque se lo están prohibiendo hacerlo”, advirtió.

“Si no invertimos no podemos crecer. Si no crecemos, no tenemos plata en el bolsillo de los chilenos. Necesitamos que estos organismos que tienen que aprobar inversiones, no sean los ‘Doctores No’, sean los ‘Doctores Sí’. Que sean instituciones que ayuden a las empresas a cumplir con las exigencias ambientales u de otro tipo, que aceleren los procesos y empujen a que tengamos un boom de inversión”, destacó.

“El país es capaz de crecer al 4% o al 5%, pero para eso hay que eliminar las trabas que la burocracia está poniendo”, señaló.

“En el fondo lo que hay es personas que creen que el crecimiento es negativo, y tienen una obsesión por cuidar el medioambiente. Por su puesto que hay que cuidarlo, pero el cuidado del medioambiente no puede ser tan talibán, tan extremo, tan fanático, que impida que los chilenos tengan posibilidades de empleo“, criticó.

“Tenemos un problema de crecimiento muy grave y eso lo notan las familias chilenas en su bolsillo”, acotó.

“Esta permisología no es un ente externo, como si fuera un mal clima, esto es, el Gobierno, el Estado. Falta que el Gobierno y el Ministro de Economía se transforme en un gran gestor de inversiones, que saque los permisos rápido”, comentó.

“Necesitamos cambiar las normas para que haya un boom de inversiones para que los chilenos tengan un crecimiento económico, que necesitan urgentemente”, cerró.