Mitos y verdades de la inversión inmobiliaria

En medio de un segundo semestre donde se proyecta al alza la comercialización de viviendas en el país y con un mercado de inversores de propiedades marcado por su aumento sustancial, cabe preguntarse qué es cierto y qué no al respecto de la inversión inmobiliaria.

Es por eso que desde Activo Más Inversiones, empresa de venta de propiedades líder en el rubro, entregan una serie de consejos y aclaraciones a tener en cuenta a la hora de involucrarse en este negocio.

“Siempre es bueno considerar varias circunstancias y condiciones al momento de invertir en propiedades de inversión. Desde la situación económica, trabajo o renta, pasando por temas ligados netamente a lo bancario, además de las diferentes herramientas que tengo a disposición para hacer uso a mi favor en caso de querer invertir”, sostiene Cristóbal Núñez, subgerente de Ventas de Activo Más Inversiones.

Sujetos de inversión: quiénes son, qué hacen y cuáles son sus rentas

No todos pueden invertir en propiedades en Chile. Partiendo de esa premisa y dadas las condiciones actuales del mercado local, desde la compañía ofrecen un pequeño resumen a modo de perfil de quiénes buscan esta alternativa.

“A propósito de información obtenida entre nuestros clientes, quienes más se atreven en el país a invertir en propiedades, en este caso departamentos, que es lo que nosotros vendemos, son hombres. Prácticamente, 7 de cada 10 pertenecen a este género, relegando a las mujeres a cerca de un 30% del total“, explica Núñez.

Asimismo, “las edades fluctúan entre los 25 y 45 años, con perfiles profesionales como ingenieros o gente del área de la salud, principalmente, y con remuneraciones que superan $1.500.000, aunque esto último no es excluyente del todo, porque hay casos donde los sueldos superan levemente $1.000.000″.

Herramientas bancarias: para qué sirven y cómo utilizarlas

El primer paso para ser parte de este grupo de inversores inmobiliarios, apuntan desde la empresa, es la bancarización. Aunque aclaran también, esto parece no ser inconveniente en un lugar como Chile, donde la gran mayoría de personas ya es parte de algún banco, independiente de su estrato socioeconómico o lugar de residencia.

“Existe una gran cantidad de personas que por desinformación o simple desconocimiento no se acercan a verificar sus opciones para invertir en propiedades. Piensan de entrada que no serán sujetos de crédito hipotecario o consideran que no existen más alternativas y aquí es donde se equivocan”, comenta el experto.

A lo que agrega que “el no tener cuenta corriente con tarjeta y línea de crédito es una de las razones por las que más se caen los potenciales clientes. Los bancos necesitan verificar el historial de pago para confirmar si la persona califica para un crédito hipotecario, por lo mismo, es importante contar con estos productos financieros en cualquier institución, a lo menos con seis meses de antigüedad”.

“Hoy en día, por ejemplo, si los ingresos son muy justos respecto de lo requerido para solicitar un crédito, existen opciones como el complementar rentas con el o la cónyuge o con algún familiar directo, además de otros beneficios que entregan algunos bancos, tales como el financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad en un plazo de 30 años”, cierra.

El mito más bullado es quienes buscan invertir, es si el inmueble adquirido se puede pagar por sí solo a costa del arriendo del mismo. – Cedida.

Mitos y verdades de la inversión inmobiliaria

Probablemente, el mito más bullado de todos quienes buscan invertir en propiedades es si el inmueble adquirido se puede pagar por sí solo a costa del arriendo del mismo. Así lo explica Cristóbal Núñez.

“Es importante tener cuidado con esto dado que, si bien el objetivo principal de una inversión inmobiliaria es justamente no hacer un uso mayor o extra de los ingresos propios, esto no siempre sucede”, indicó.

“Partiendo de la premisa que hoy casi no existen departamentos que se paguen solos, hay otros factores que son más determinantes al momento de invertir, por lo que es importante evaluar las características de una propiedad de inversión, como la rentabilidad, su plusvalía o la demanda de arriendo de la zona donde se ubica”, explicó.

Otros mitos habituales que suelen ser parte de las inquietudes de las personas interesadas en invertir son que se debe contar con mucho dinero para pensar en invertir o el hecho de que este tipo de inversiones tiene un alto riesgo. De esta manera lo aclara el subgerente de Ventas de Activo Más Inversiones.

“En la mayoría de los casos no es necesario contar con todo el dinero para el pie, ya que las inmobiliarias ofrecen muchas flexibilidades de pago y la opción de abono en cuotas para proyectos de entrega futura, e incluso inmediata, además de oportunidades como el arriendo garantizado”, comentó.

A loa anterior, señaló que “para el segundo escenario, esta inversión es considerada históricamente como una de las más seguras y rentables, dado que son bienes raíces que protegen la inversión de la inflación por estar valoradas en UF, aumentando de precio con la plusvalía de la zona donde se sitúen y que siempre se encuentran comprometidas bajo seguros”.