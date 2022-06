El hecho se lo adjudicó el grupo denominado Órgano de Resistencia Territorial (ORT), vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Vehículos de trabajo forestal, entre ellos un skidder, además de un contenedor fueron destruidos ayer en la madrugada en un ataque incendiario que afectó al fundo El León, de la empresa Minino, en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía. El hecho fue adjudicado por un órgano de Resistencia Territorial (ORT) vinculado ala Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

En redes sociales, la ORT Anganamun difundió un mensaje detallando lo que denominaron una acción de “sabotaje”. Los trabajadores se percataron de las máquinas quemadas al llegar al lugar a primera hora de la mañana. El fundo se ubica en el kilómetro 16 de la ruta entre Capitán Pastene y Lumaco, en el sector La Aurora. Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros concurrió al lugar para asegurar la zona. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratista Forestales, lamentó el hecho y explicó que en el lugar trabajaban comunidades de la zona.

“Aquí trabajaba un contratista con las comunidades mapuche del sector, de Pichi Pellahuén y de Chanco, y se está en el fondo afectando el trabajo de todas esas comunidades, de todos esos mapuches que quieren surgir y salir de la situación de pobreza y definitivamente la CAM no lo quiere de esa manera”, sostuvo Muñoz. El pasado 17 de mayo se publicó en el Diario Oficial la resolución de entrada en vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración de orden público, por 15 días, con la finalidad de permitir a las Fuerzas Armadas el despliegue en apoyo de policías para resguardar la seguridad en las rutas de la Macrozona Sur. El Ejecutivo decidió luego prorrogarlo hasta el 15 de junio. Asimismo, el gobierno ha reportado una baja en las cifras de hechos violentos en la zona, asociadas a su implementación.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, informó ayer que se entregará al Presidente Gabriel Boric un reporte respecto a mantener o no vigente la medida. La semana pasada, en tanto, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, advirtió que civiles se estarían armando para “para defenderse” debido a los hechos de violencia. “Cuando vemos un abandono como el que tenemos en la comuna de Lumaco, la sensación que hay es que no hay otra alternativa más que armarse (…) Tengo entendido que hay gente que hace tiempo se está preparando porque al ver que no hay una disminución de esta avalancha de asalto, emboscadas y asesinatos, la gente se va a armar y eso es preocupante, que un civil tenga armas para defenderse”, señaló en la ocasión. Esto, tras el asesinato de Segundo Catril Neculqueo, trabajador forestal que recibió un disparo en la cabeza durante una emboscada en el límite entre la comuna de Tirúa, región del Biobio, y Lumaco, región de la Araucanía.