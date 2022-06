El Subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes, participó en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile junto a los académicos Kay Bergamini y Alejandra Rasse y el representante de la FAO en Chile Julio Berdegué, entre otros.

Mirar la ruralidad no sólo desde una perspectiva productivista si no también integral, que garantice el bienestar social y el desarrollo de mejores oportunidades, fueron los principales puntos destacados por el subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes, durante su exposición en el seminario “Política Nacional de Desarrollo Rural: Implementación y Desafíos”, que realizó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile.

La instancia fue organizada para entregar las conclusiones del análisis realizado por el centro a la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que estuvo a cargo del académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Kay Bergamini y la académica de la Escuela de Trabajo Social UC, Alejandra Rasse.

Según los datos del Censo 2017 y el criterio de ruralidad de la OCDE, el 25,5% de los chilenos vive en comunas rurales (263 de las 346 comunas), habitando el 83% del territorio del país. Estas áreas enfrentan desafíos comunes como la lejanía a los grandes mercados, la migración de la población hacia áreas urbanas, y la necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural, entre otras. Si bien en las últimas décadas Chile ha mostrado avances relevantes en términos de reducción de la pobreza, persisten disparidades entre las áreas urbanas y rurales.

En ese contexto la PNDR, promulgada en 2020, busca mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de las personas que viven en el mundo rural. Lo que antes se relacionaba exclusivamente con agricultura y subdesarrollo, ahora es valorado como un espacio de oportunidades que contiene ciudades pequeñas, espacios poco densos, en un entorno natural, de alta interacción con el mundo urbano y múltiples posibilidades de actividad económica asociada a sus activos locales. En definitiva, promueve una mirada territorial, representando un desafío de gobernanza frente a la lógica sectorial del Estado. Así lo enfatizó el subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes, durante su intervención, donde también debatieron otros expertos en torno al desarrollo rural del país.

“Esta política está alojada en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias el Ministerio de Agricultura, pero somos un ministerio sectorial y eso tiene sus complejidades, sin embargo, queremos trascender y avanzar sobre eso, para que podamos abordarlo desde una mirada más institucional, señaló, dando énfasis en el aporte que pueden realizar los doce servicios que componen el Minagri. “Con Indap, por ejemplo, podemos llegar a los municipios con los programas de Desarrollo Local y de Desarrollo Territorial Indígena, herramientas que nos permiten trabajar la planificación rural. Tal como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric, debemos garantizar que estos servicios conversen entre sí. Sin eso, será muy difícil que la comunidad dialogue con la academia, la empresa privada u otros ministerios”, enfatizó.

La autoridad también aludió a otros factores que influyen en el mundo rural actual como el cambio climático y el cambio etario de la población. “La desertificación y el déficit hídrico generan situaciones que hoy hacen repensar y mirar desde otras perspectivas lo que hemos planificado en temas de ruralidad. El rango etario de las personas que hoy viven en el campo no es el mismo de hace 30 años. Existe una población muy mayor y los jóvenes hoy nos reclaman la posibilidad de ingresar al sector rural con mayor oportunidades”, destacó.

Y agregó la conectividad, la migración y la mirada regionalista, como otros factores de relevancia para la PNDR. “Las migraciones desde la ciudad al campo y desde otros países al nuestro, también influyen en la mirada que podemos dar a la ruralidad, así como también la conectividad, no tan solo vial, ni no que también a nivel de redes y comunicaciones. La pandemia lo dejó a la vista, no es lo mismo hacer teletrabajo o telestudio en una ciudad como Santiago o Valparaíso, que en una pequeña comuna rural (…) “Quiero dejar plasmado que como ministerio no sólo miramos la ruralidad desde un ángulo productivista, sino que también desde una perspectiva integral. Con el Presidente Boric y el ministro de nuestra cartera, Esteban Valenzuela, venimos desde regiones y tenemos una óptica que es distinta a mirar el desarrollo rural desde la gran ciudad”, concluyó.

El seminario además contó con las exposiciones de la directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), Danae Mlynarzy y el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para Latinoamérica y el Caribe (FAO), Julio Berdegué.