En conversación con El Agro, el ex intendente de la Araucanía, Luis Mayol, señaló que “es obvio que se haya extendido, porque es una necesidad. Esto el gobierno no lo hace por convicción sino por obligación. La lógica dice que hay que hacerlo”.

“Además, agregó, es un estado de emergencia bastante sui generis porque la Constitución no lo establece así. Es un invento, pero peor es nada, al menos la presencia d militares en carreteras infunde respecto, pero el problema no está solo ahí. Hay una organización muy difícil controlarla y hay que ir a la raíz”.

Señaló que se trata de actos totalmente coordinados y concertados, “esto me recuerda cuando empezó el tema de los piqueteros en Argentina, quemaban buses en forma paralela entonces dividen a las fuerzas armadas. Acá pasa lo mismo. Son cosas planificadas, ya no son actos espontáneos, hoy hay mucha capacitación y la capacidad de fuego lo vemos a cada rato con armas de guerra.

Indicó que “cuando la autoridad hace las cosas a regañadientes y por obligación siempre dando una explicación, eso a los mismos delincuentes les va dando más seguridad.

Luis Mayor dijo que “loa agricultores ya viven en una situación de inseguridad de tal nivel, y hablo de grande y chicos, hasta mapuches. En la Araucanía que es el granero de Chile va a haber menos producción y eso es por la inseguridad. Estamos perdiendo una oportunidad porque los precios están altos, hace mucho tiempo. Antes identificamos zonas para hacer desarrollos agrícolas, el potencial que tiene esa región es impresionante, y hoy es de las más pobres de Chile. Por ejemplo, las cerezas nuestra principal fruta de exportación nadie se atreve a plantar en la Araucanía, ningún tipo de fruto tradicional nada más que por esta situación”.

Araucanía

Nosotros tratamos de atacar el problema de fondo, mejorar la ley antiterrorista, la ley para evitar el robo de madera, esa la propuse yo, pero fueron rechazadas en el parlamento y curiosamente por parlamentarios de la zona. Cuando no hay apoyo transversal…

El problema, tratan de compensarlo con la entrega de tierras a comunidades indígenas compensando la pérdida de títulos originales. Entonces hubo pérdidas de tierras que se llaman desmedro y eso lo determinó bastante exactamente el ex presidente Lagos, pero se creó otro problema porque la misma ley permite la creación de nuevas comunidades entonces de 1800 que había, ahora vamos como en 2600 y todos reclaman las mismas tierras. Deben ser unas 50 mil ha, concentrémonos en esas, pero a las comunidades violentistas que chantajean no hay que considerarlas

Soluciones

Compensación con tierras, desarrollo productivo, trabajo y diálogo, pero con aquellos que no son violentistas

Estado de excepción

Se tiene que aplicar como está establecido en la Constitución y con todo el apoyo del gobierno. Si es Gobierno está convencido, y no obligado, de que es una herramienta tiene que darle apoyo completo.

Derechos de agua

Este es uno de los acuerdos más ideológicos que existen, porque se dijo hasta el cansancio las implicancias que esto significaba y no se escuchó. En el texto se aprobó los derechos de dominio sobre los de aprovechamiento de agua. El agua es bien nacional de uso público y por lo tanto no son apropiables. Lo que hay son derechos de aprovechamiento y si no se usa hay que pagar patentes. Pero ahora se aprobó la transitoria, porque la permanente dice que los derechos dejan de ser derechos de propiedad y pasan a ser autorizaciones transitorias, y eso sí que es incerteza para un agricultor que quede a merced de un funcionario público.

En Chile hay 250 mil agricultores que tienen derechos de aprovechamiento de agua, de los cuales el 70% es dueño de menos de 10 ha. ¿Han pensado que los canales son de los agricultores, de las asociaciones de regantes? El daño patrimonial para todos los chilenos es muy grande.