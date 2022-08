Comparte

Un favorito indiscutible de todos es la manzana, gran fuente de antioxidantes, fortalecedor de encías, reductor de niveles de colesterol, y poseedor de acciones antivirales. A todo esto se le puede sumar su aporte a la economía del país, al ser la tercera fruta más exportada por Chile, con un volumen de 546 mil toneladas en el periodo enero-agosto 2021, de acuerdo a la ODEPA.

Este fruto es producido principalmente en la región del Maule y actualmente la principal forma de producir el árbol proveedor de la fruta es a través de la micropropagación, instrumento esencial para la difusión de nuevas tecnologías para la multiplicación de los portainjertos manzano. Esta técnica permite obtener un clon de la propia planta, es decir, un conjunto de individuos con el mismo patrimonio genético, mediante el uso de cultivo in vitro de microesquejes de meristemos apicales cultivados en medio de cultivo estéril.

Esta metodología tiene dos características fundamentales: la asepsia (ausencia de patógenos) y el control de los parámetros nutricionales y ambientales. Investigaciones realizadas en EE. UU. y en Europa han demostrado que las plantas obtenidas mediante este método presentan un mejor rendimiento cuando derivan de plantas generadas mediante el proceso de micropropagación.

“La producción de manzano a través de la micropropagación ha dado buenos resultados en Chile, haciendo que crezca un producto no solo rentable sino también sano y listo para la exportación y el consumo nacional”, comentan Carlos Silva, Ingeniero Agrónomo de Agropacal. “Además, este sistema de plantación sirve para el para recambio varietal qué hay que hacer. Nosotros nos hemos atrevido por este tipo propagación sobre todo con los patrones de Agromillora que son Geneva, variedad la cual deberían estar todos plantando” concluye.

Micropropagación para manzanos

Esta forma de propagación, utilizada en el manzano desde los años 70, no debe confundirse con la propagación de material vegetal generado en cultivo in vitro por callo o por otro tipo de tejidos, ya que se realiza básicamente por microesquejes enraizados y, por tanto, es más similar a la propagación estándar por esqueje. Aunque la tecnología inicial tiene décadas de antigüedad, hasta hace poco no había sido aplicada a gran escala comercial para propagar los portainjertos del manzano.

La previsión de la cosecha de manzanas del hemisferio sur para 2022 sugiere una disminución del 7%, cifrando un total de 4.864.000 T en comparación con el año pasado (5.217.000 T), debido principalmente al descenso del 30% en Brasil y del 11% en Argentina. Este descenso prevé una leve baja en la producción de Australia y Chile, de 3% y 2% respectivamente.

Desde la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA) atribuyen este fenómeno a la incertidumbre “como la tensión geopolítica, el aumento de los costos de producción, el impacto del aumento de los costos logísticos y la limitada disponibilidad de contenedores, la escasez de mano de obra y la creciente preocupación por el descenso del consumo debido a la situación económica”.

Sin embargo, y a pesar de la proyecciones, “hay que considerar que el mercado mundial continúa la demanda de la fruta, por lo que esta reducción en la producción de otros mercados de la región abre una posibilidad para que países productores como Chile cubran la necesidad que se generará” afirman desde agromillora.

SOBRE AGROMILLORA

