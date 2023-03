Comparte

Tras comprometerse a principios de año, este sábado Valentina Roth se casó por el civil con su pareja, el ortodoncista Miguel de la Fuente.

Su look dejó impresionados a sus invitados, quienes compartieron en una íntima velada al aire libre.

La bailarina se lució con un precioso enterito blanco y un peinado suelto adornado con un broche plateado.

Además, para usar su ceñido un top con encaje de flores, el embarazo de seis meses de la ex gimnasta no fue un impedimento.

"No puedo respirar, me está pateando, me patea. Ya pero no importa, por la iglesia va ser más relajado", explicó en un video de Instagram.

En su red social, Valentina también publicó el look de su ahora esposo, quien se vistió con un smocking negro.

"Señor y Señora De la Fuente Roth”, escribió la bailarina junto a una fotografía luciendo sus argollas de matrimonio.

Los ahora casados dieron el "sí" en el altar junto a un arco floreado de color amarillo claro y morado.

El evento dejó agotada a la ex chica reality, quien debió tomar cuatro pastillas para el reflujo gástrico durante la madrugada del día después.

Observa las postales aquí: